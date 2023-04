Tieners in de fitness: ‘Krachttraining bij tieners in groeispurt moet goed begeleid worden’

Wie zich op woensdagmiddag al eens in de lokale sportclub heeft gewaagd, zal het ongetwijfeld al zijn opgevallen: die loopt vol met schriele tienerjongens die spieren proberen bij te kweken. Maar is spiermassa aankweken op zo’n jonge leeftijd wel een goed idee?

Bart Roelands, professor menselijke fysiologie aan de VUB, vindt van niet. ‘Als twaalfjarige ben je nog maar net in de puberteit. Dan maakt je lichaam nog te veel hormonale veranderingen door. Het is niet aan te raden om dan op hypertrofie te focussen.’

Krachttraining en hypertrofie

Hypertrofie – grotere spieren kweken – is inderdaad geen goed idee, zegt ook Alessandro Colosio, postdoctoraal onderzoeker in bewegingswetenschappen aan de UGent.

Maar hij nuanceert: ‘Krachttraining kan op jonge leeftijd geen kwaad, er zijn zelfs voordelen aan verbonden. ‘ In het verleden was er vaak scepticisme tegenover tieners die aan krachttraining deden. Recent wetenschappelijk onderzoek toont evenwel aan dat krachttraining net wél goed is op jonge leeftijd. Ze kan je helpen om letsels te voorkomen, ze verbetert je motorische vaardigheden en heeft ook psychische voordelen.’

Colosio wil een onderscheid maken tussen krachttraining en hypertrofie. ‘Krachttraining zorgt ervoor dat de spier meer kracht kan produceren. Hypertrofie is het vergroten van je spieren. Hypertrofie kan een van de mogelijke doelen zijn bij krachttraining, maar dat hoeft niet.’

Risico’s krachttraining bij tieners

Hoewel krachttraining op jonge leeftijd zeker kan, zijn er wel bepaalde risico’s aan verbonden. ‘Wanneer tieners in hun groeispurt zitten, is het belangrijk om hen goed te begeleiden. Pezen groeien in een ander tempo dan spieren en botten. Zo komt er in de groeispurt een moment waarop tieners wel sterke spieren en botten hebben, maar zwakke pezen. En dat kan risico’s op letsels inhouden’, aldus Colosio.

Commerciële fitnesscentra zoals Basic Fit en Jim’s bieden helaas geen standaardbegeleiding aan in hun abonnementen. Dat kan risico’s inhouden, want jongeren die aan krachttraining doen moeten dus goed begeleid worden.