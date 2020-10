Kinderen die lang zijn blootgesteld aan luchtvervuiling, vertonen tekenen van Alzheimer en andere neurologische aandoeningen in de hersenen. Dat blijkt uit Brits onderzoek in Mexico-Stad.

Britse wetenschappers vonden in de hersenstam van 186 jonge inwoners van Mexico-Stad, tussen 11 maanden en 27 jaar oud, niet alleen tekenen die wijzen op Alzheimer, maar ook Parkinson en motorneuronziekte (MND).

De typische neuropathologische kenmerken, die zelfs bij het jongste kindje werden gevonden, zijn onder meer zenuwcelgroei, plaques en klitten die gevormd zijn door verkeerd gevouwen eiwitten in de hersenen.

Het onderzoek stelde ook de aanwezigheid vast van minuscule nanopartikels in de hersenstam, het achterste deel van de hersenen dat onder meer het centrale zenuwstelsel regelt en het hart en de ademhaling stuurt.

'De hersenstam van de jonge mensen in de studie toont niet alleen de neuropathologische kenmerken van Alzheimer, Parkison en MND, maar ze hebben ook hoge concentraties ijzer-, aluminium- en titaniumrijke nanopartikels', zegt hoogleraar Milieukunde Barbara Maher van de Universiteit van Lancaster. 'De ijzer- en aluminiumvarianten zijn opvallend gelijkend aan de partikels in luchtvervuiling, afkomstig van verbrandingsmotoren en slijtage.'

De titaniumrijke partikels zijn verschillend. Ze zijn naaldvormig en werden eerder al teruggevonden in de darmwand, wat erop lijkt te wijzen dat ze ingeslikt zijn en de hersenen bereiken via de zenuwcellen die de darmen met de hersenstam verbinden.

Smoking gun

Alle onderzochte jongeren hadden één ding gemeen: blootstelling aan hoge concentraties luchtvervuiling. Maher noemt het verband tussen de gevonden nanopartikels en de schade aan cellen dan ook een "smoking gun". Onderzochte jongeren die in gezondere buurten van Mexico-Stad wonen, vertonen immers niet dezelfde schade in de hersenstam.

De onderzoekers waarschuwen voor een 'pandemie' van zenuwziekten in dichtbevolkte steden overal ter wereld naarmate mensen langer leven en neurologische problemen zich vroeger ontwikkelen.

'Het is cruciaal om de verbanden te begrijpen tussen de nanopartikels die we inademen of inslikken en de impact die ze vervolgens hebben op de verschillende delen van onze hersenen', zegt Maher. 'Verschillende mensen zijn op verschillende manieren kwetsbaar maar ons onderzoek toont aan dat onze blootstelling aan vervuiling significant is in de ontwikkeling van neurologische schade. Dat betekent ook dat het cruciaal en dringend is om de bronnen van die vervuiling aan te pakken.'

