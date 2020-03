Uit Duits onderzoek blijkt dat luchtvervuiling een enorme impact heeft op de gemiddelde levensverwachting van de mens. Luchtvervuiling leidt zelfs tot meer overlijdens dan tabak of ziekten zoals hiv/aids of malaria.

Dat langdurige blootstelling aan luchtvervuiling de levensverwachting verlaagt, is bekend, onder meer door een toegenomen risico op hart- en vaatziekten. Wetenschappers van het Max Planck Instituut voor Chemie en het Universitair Medisch Centrum Mainz becijferden nu ook wat dat de gemiddelde wereldburger kost aan levensjaren.

Luchtvervuiling was in 2015 wereldwijd verantwoordelijk voor 8,8 miljoen voortijdige sterfgevallen, goed voor een verlaging van de gemiddelde levensverwachting met 2,9 jaar. Dat is opvallend hoger dan de impact van tabak met gemiddeld 2,2 jaar (7,2 miljoen sterfgevallen), hiv/aids met 0,7 jaar (1 miljoen sterfgevallen), en aandoeningen zoals malaria met 0,6 jaar (600.000 sterfgevallen) .

'Luchtvervuiling overtreft malaria als oorzaak van vroegtijdige sterfte dus met een factor 19; het overtreft geweld met een factor 17 en hiv/aids met een factor 9', zegt Jos Lelieveld, directeur van Duitse Max Planck Instituut voor Chemie. 'Gezien de enorme impact op de volksgezondheid en de wereldbevolking, zou je kunnen zeggen dat onze resultaten wijzen op een 'pandemie' van luchtvervuiling.'

Cardiovasculaire risicofactor

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat de sterfte door luchtvervuiling het hoogst is in Oost-Azië (35%) en Zuid-Azië (32%), gevolgd door Afrika (11%), Europa (9%) en Noord- en Zuid-Amerika (6 %). De laagste sterftecijfers zijn te vinden in Australië (1,5%).

'Onze vergelijking van verschillende wereldwijde risicofactoren toont aan dat luchtvervuiling een belangrijke oorzaak is van vroegtijdige sterfte en verlies van levensverwachting, met name door hart- en vaatziekten', zegt Thomas Münzel, directeur van het Cardiologiecentrum van het Universitair Medisch Centrum in Mainz en medeauteur van de studie.

'We begrijpen steeds meer dat fijne deeltjes vooral de voorkeur geven aan vasculaire schade en dus aan ziekten zoals een hartaanval, beroerte, hartritmestoornissen en hartfalen', zegt Münzel. 'Het is van het grootste belang dat luchtvervuiling wordt erkend als een cardiovasculaire risicofactor'.

Het grootste deel van de vervuilde lucht komt van het gebruik van fossiele brandstoffen. De onderzoekers schatten dat de gemiddelde levensverwachting wereldwijd met meer dan een jaar zou stijgen als de uitstoot door het gebruik van fossiele brandstoffen kan worden teruggedrongen.

Dat langdurige blootstelling aan luchtvervuiling de levensverwachting verlaagt, is bekend, onder meer door een toegenomen risico op hart- en vaatziekten. Wetenschappers van het Max Planck Instituut voor Chemie en het Universitair Medisch Centrum Mainz becijferden nu ook wat dat de gemiddelde wereldburger kost aan levensjaren.Luchtvervuiling was in 2015 wereldwijd verantwoordelijk voor 8,8 miljoen voortijdige sterfgevallen, goed voor een verlaging van de gemiddelde levensverwachting met 2,9 jaar. Dat is opvallend hoger dan de impact van tabak met gemiddeld 2,2 jaar (7,2 miljoen sterfgevallen), hiv/aids met 0,7 jaar (1 miljoen sterfgevallen), en aandoeningen zoals malaria met 0,6 jaar (600.000 sterfgevallen) .'Luchtvervuiling overtreft malaria als oorzaak van vroegtijdige sterfte dus met een factor 19; het overtreft geweld met een factor 17 en hiv/aids met een factor 9', zegt Jos Lelieveld, directeur van Duitse Max Planck Instituut voor Chemie. 'Gezien de enorme impact op de volksgezondheid en de wereldbevolking, zou je kunnen zeggen dat onze resultaten wijzen op een 'pandemie' van luchtvervuiling.'Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat de sterfte door luchtvervuiling het hoogst is in Oost-Azië (35%) en Zuid-Azië (32%), gevolgd door Afrika (11%), Europa (9%) en Noord- en Zuid-Amerika (6 %). De laagste sterftecijfers zijn te vinden in Australië (1,5%).'Onze vergelijking van verschillende wereldwijde risicofactoren toont aan dat luchtvervuiling een belangrijke oorzaak is van vroegtijdige sterfte en verlies van levensverwachting, met name door hart- en vaatziekten', zegt Thomas Münzel, directeur van het Cardiologiecentrum van het Universitair Medisch Centrum in Mainz en medeauteur van de studie.'We begrijpen steeds meer dat fijne deeltjes vooral de voorkeur geven aan vasculaire schade en dus aan ziekten zoals een hartaanval, beroerte, hartritmestoornissen en hartfalen', zegt Münzel. 'Het is van het grootste belang dat luchtvervuiling wordt erkend als een cardiovasculaire risicofactor'.Het grootste deel van de vervuilde lucht komt van het gebruik van fossiele brandstoffen. De onderzoekers schatten dat de gemiddelde levensverwachting wereldwijd met meer dan een jaar zou stijgen als de uitstoot door het gebruik van fossiele brandstoffen kan worden teruggedrongen.