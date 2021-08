Diarree, krampen, een opgeblazen gevoel, misselijkheid, winderigheid, reflux, een trage spijsvertering en verstopping. Heel wat Belgen hebben woelige darmen. Dat komt omdat we één belangrijke voedingsstof te weinig waarderen.

Bijna 1 op de 6 Belgen heeft dagelijks buikpijn, zo blijkt uit een recente enquête bij 1.000 Belgen. 2 op de 3 heeft er minstens maandelijks last van. Klachten kunnen gaan van diarree, krampen, een opgeblazen gevoel, misselijkheid, winderigheid, reflux, een trage spijsvertering en verstopping. Ongeveer 1 op de 5 Belgen lijdt aan het prikkelbaredarmsyndroom (PDS). Nochtans zijn gezonde darmen de basis voor een goede gezondheid in het algemeen, of het nu gaat over het hart, de bloedvaten, het brein of de hormonen. 70 procent van het immuunsysteem is immers gevestigd in de darmen. Hippocrates zei het al: 'Elke vorm van ziekte begint in de darmen.'

Hoe komt het dat bij velen de spijsvertering niet altijd meer zo goed mee wil en waarom ziet onze ontlasting er vaak niet zo geweldig uit? Volgens de Amerikaanse gastro-enteroloog en expert op het gebied van darmgezondheid, Will Bulsiewicz, heeft alles te maken met de toestand van onze darmflora, de 39.000.000.000.000 microben in de darmen. En die is er in de westerse wereld belabberd aan toe, meent hij. Veel welvaartsziektes houden dan ook verband met schade aan de darmflora. Gelukkig hoeven we de oorlog in onze darmen niet machteloos te ondergaan, aldus de darmdokter. De boodschap van Bulsiewicz is behoorlijk simpel: we moeten voedingsvezels opnieuw leren liefhebben, want het is ons levenselixir. Vezels zijn niet alleen onontbeerlijk voor gezonde darmen, ze helpen je ook beschermen tegen allerlei aandoeningen, waaronder darmkanker, diabetes type 2 en hart- en vaatziekten. Het is dus niet omdat vezels niet door het lichaam worden opgenomen dat ze niet belangrijk zijn. Maar voedingsvezels zijn nu precies wat ons westers dieet zo vreselijk ontbeert. De vezelconsumptie van de Belgische bevolking ligt tussen de 18 en 22 gram, terwijl 30 tot 40 gram aanbevolen is. We eten voornamelijk bewerkt voedsel aangevuld met vlees, zuivel, eieren en olie. Zo krijgen we veel calorieën, maar amper vezels binnen. Ter vergelijking: de Hazda, een volk in Tanzania die tot de laatste jager-verzamelaarvolkeren op aarde behoren, krijgen dagelijks ruim 100 gram vezels per dag binnen met hun voeding. Bulsiewicz legt uit waarom vezels nu precies zo fantastisch zijn voor je darmflora. Ze bevorderen niet alleen je darmtransit doordat ze de stoelgang volume geven, maar wanneer ze verteerd worden in de dikke darm komen er ook ongelooflijk krachtige, maar schromelijk onderschatte "postbiotica" vrij, namelijk korteketenvetzuren (SCFA's). We kennen al probiotica (de goede bacteriën in de darmen) en prebiotica (krachtvoer voor de probiotica), maar de postbiotica zijn even belangrijk, al staat het onderzoek ernaar nog in zijn kinderschoenen. De lijst van gezonde eigenschappen van deze stofjes is eindeloos: ze maken de darm zuurder wat de groei van ontstekingsbevorderende, ziekteverwekkende bacteriën verhindert, ze herstellen lekkages in de darmen, verminderen overgevoeligheid, bevorderen de darmperistaltiek, verstreken het immuunsysteem, regelen de bloedsuikerspiegel, bevorderen het geheugen en leervermogen,... Hoe meer verschillende soorten vezels je binnenkrijgt, hoe rijker de mix aan SCFA's.Opgelet! VezelsHet woord 'vezels' klinkt voor mensen met gevoelige darmen wellicht als een vloek in de oren. 15 tot 20 procent van de bevolking en 50 tot 80 procent van de mensen met het prikkelbaredarmsyndroom heeft last van voedselovergevoeligheid. Maar Will Bulsiewicz gelooft nogal stellig dat als je een groep voedingsproducten weglaat, je vermogen om die te verteren net steeds verder afneemt. Volgens Bulsiewicz hebben mensen die het meest bij vezels gebaat zijn, de grootste problemen met het eten ervan. Daarom is het van groot belang om je darmen eerst te repareren. Maar om dat te doen, heb je... vezels nodig. Niet alle maag-darmspecialisten zullen het eens zijn met deze nogal controversiële stelling. Lijd je echter aan een voedselallergie, zoals coeliakie, dan heb je een gegronde medische reden om bepaalde producten te schrappen, gaat Bulsiewicz verder. Als je als coeliakiepatiënt toch gluten zou eten, breng je jezelf regelrecht in gevaar. Is de oorzaak van winderigheid en een opgeblazen buik constipatie? Dan heeft het ook geen zin om bergen vezels te gaan eten. Eerst moeten de constipatieklachten opgelost worden met behulp van een arts. Anderen zullen hun darmen, net zoals de spieren, in hun lijf moeten trainen door ze geleidelijk aan te laten wennen aan vezels en FODMAPs (bepaalde koolhydraten en vezels de problemen geven bij mensen met PDS). Bulsiewiczs advies is om je tijd te nemen en zoetjesaan steeds meer plantaardige producten aan je menu toe te voegen. De voordelen zullen op lange termijn ruimschoots opwegen tegen het aanvankelijke ongemak.In het boek 'Vol energie met vezels' stelt hij op basis van de moderne biomedische wetenschap een voedselprogramma van 28 dagen op om je opnieuw aan vezels te helpen en je gezondheid van binnenuit te verbeteren. Ook voor mensen die denken dat ze vezels niet verdragen. Bulsiewicz is duidelijk geen voorstander van vlees, vis en zuivel in het dieet, omdat dierlijke eiwitten en verzadigd vet de bacteriën die ontstekingen veroorzaken stimuleren. Het komt je gezondheid niet ten goede en ook de gezondheid van de planeet lijdt eronder. Het microbioom in de bodem, in planten en in dieren heeft immers ook nood aan herstel. Zijn gouden regel is: eet gevarieerde plantaardige voeding (volkoren graanproducten, peulvruchten, noten, zaden, groenten en fruit). Bulsiewicz vergeet daarbij te vermelden dat vlees en vis ook heel wat nuttige stoffen bevatten en haalt hiermee zijn eigen principe van 'geen voedingsmiddelen schrappen' wat onderuit. Kun je echt niet zonder eieren of yoghurt, dan adviseert hij om voor minstens 90 procent plantaardig te kiezen.