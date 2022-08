Spoedgevallendiensten zien tot 20 procent meer patiënten langskomen dan voor corona

De meeste spoedgevallendiensten in Vlaanderen zagen in de eerste helft van 2022 meer patiënten langskomen dan in dezelfde periode in 2019, dus voor de coronacrisis. Dat blijkt woensdag uit een rondvraag van VRT NWS bij ruim twintig Vlaamse ziekenhuizen. Als oorzaak wordt onder meer verwezen naar de overbelaste huisartsen, een vergrijzende bevolking en meer mentale klachten als gevolg van de coronapandemie.

n twee op de drie ziekenhuizen die VRT NWS contacteerde, steeg het aantal patiënten op spoed met 10 procent of meer. In sommige ziekenhuizen gaat het zelfs om een stijging tot 20 procent. Die stijging is deels toe te schrijven aan de bevolkingsgroei en de vergrijzende bevolking, want oudere mensen hebben nu eenmaal meer zorg nodig.

Toch is er meer aan de hand, zeggen spoedartsen. Zo speelt het groeiende tekort aan huisartsen een belangrijke rol. Die voeren alsmaar vaker patiëntenstops in of plannen minder afspraken in. ‘Als patiënten met een probleem zitten, willen ze graag snel geholpen worden’, zegt dokter Tom Schmitz, hoofd spoed van het Jan Portaelsziekenhuis in Vilvoorde. ‘En als ze niet bij de huisarts terechtkunnen, komen ze ook op spoed aankloppen. Want spoed is 24 uur per dag en zeven dagen per week open, zonder afspraak.’

Daarnaast is er een sprake van meer problemen met geestelijke gezondheid en alcohol- en drugsverslaving, en speelt soms ook de lokale context mee. Daardoor neemt de druk op de spoeddiensten alleen maar toe. Om die toegenomen druk op te vangen, pleiten de spoedartsen voor een doorgedreven samenwerking tussen huisartsen en spoeddiensten, en een verbetering van de loon- en arbeidsvoorwaarden voor spoedverpleegkundigen.