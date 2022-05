Spanje kondigt driedaags menstruatieverlof aan

De Spaanse links-progressieve regering zal op dinsdag 17 mei een nieuwe wet goedkeuren die Spaanse vrouwen het recht geeft op drie dagen ziekteverlof bij pijnlijke menstruaties. ‘Iemand met zulke symptomen zou in andere contexten meteen ziek thuis mogen blijven.’

De Spaanse minister van Gelijke Kansen Irene Montero, die voor het radicaal-linkse Podemos zetelt, legt op dinsdag 17 mei een grote hervormingswet voor aan de ministerraad. Het wetsontwerp omvat onder meer een menstruatieverlof van drie dagen.

Montero verwacht dat het wetsontwerp zal worden goedgekeurd door de Spaanse regering, een minderheidscoalitie van de socialistische partij PSOE en de radicaal-linkse partij Podemos. Momenteel zit de tekst in de eindfase van de onderhandelingen.

De geplande hervorming schrijft ook voor dat scholen voortaan gratis maandverbanden en tampons moeten aanbieden. Ook de btw op die producten wordt afgeschaft. Nu bedraagt die btw nog tien procent.

Dysmenorroe

Volgens staatssecretaris voor Gelijkheid Ángela Rodríguez (Podemos) ‘heeft 53 procent van de vrouwen last van pijnlijke menstruaties, en loopt dat percentage bij jonge vrouwen op tot 74 procent.’ De symptomen gaan van hevige onderbuikpijn en diarree tot braken, zware bloedingen, ernstige hoofdpijn en koorts. ‘Met zulke symptomen mag normaal gezien iedereen ziek thuisblijven. Bij menstruatie zou dat dus ook moeten gelden.’

74 procent van de jonge vrouwen heeft last van pijnlijke menstruaties Ángela Rodríguez (Podemos), staatssecretaris voor Gelijkheid

Dysmenorroe of ‘menstruatiekramp’ was tot voor enkele maanden een taboe in Spanje. In februari voerde de gemeenteraad in Girona een menstruatieverlof in voor de lokale ambtenaren. Daardoor bereikte het debat de nationale politiek. In Girona kan het gemeentepersoneel acht uren per maand ziek thuisblijven met menstruatiepijn. Die uren moeten dan wel binnen de drie maanden worden ingehaald.

Abortuswet

Het nieuwe hervormingsplan omvat ook een aanpassing van de abortuswet. 16- en 17-jarigen zullen daardoor voortaan geen ouderlijke toestemming meer nodig hebben wanneer ze een abortus willen uitvoeren.

Abortus is een gevoelige kwestie in het katholieke Spanje. Toch is het sinds april verboden om patiënten en medewerkers van een abortuskliniek lastig te vallen of te intimideren. Anti-abortusactivisten die protesteren voor een kliniek riskeren een taakstraf of een gevangenisstraf van drie maanden tot een jaar.