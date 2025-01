‘Een ziekteverzuim dat van corona geleden is.’ ‘De ene na de andere valt uit.’ ‘Opvallend langer ziek’. De griep lijkt dit seizoen ongemeen hard toe te slaan. Maar is dat ook zo?

Spoed – en longafdelingen van ziekenhuizen zien momenteel een toeloop van mensen met griep, het respiratoir syncytieel virus (RSV) en hier en daar een verloren coronabesmetting. De druk is groot, maar nog niet zo groot dat andere zorg moet worden uitgesteld.

Daarnaast liggen veel werknemers, leerkrachten en scholieren ziek thuis, gevangen in een diep griepdal waar ze opvallend minder snel uit klauteren dan andere jaren. Hebben we te maken met een uitzonderlijk Belgisch griepseizoen?

‘Uit cijfers van Medex, de instantie die het ziekteverzuim bij federale overheidsdiensten opvolgt, blijkt dat er momenteel geen spectaculair hoog ziekteverzuim is’, weet viroloog Steven Van Gucht (Sciensano). ‘Uit de meest recente cijfers blijkt zelfs dat het aantal positieve laboratoriumtests voor griep lichtjes afneemt. Dat kan erop wijzen dat we ongeveer een piekniveau hebben bereikt, al moeten we de nieuwste cijfers van deze week nog afwachten.’

Terwijl een griep je doorgaans drie tot vier dagen goed ziek maakt, duurt voor heel wat mensen de koortsige nevel dit jaar langer dan normaal. Sommigen liggen een week tot tien dagen stevig in de lappenmand, wat erop zou kunnen wijzen dat het virus ziekmakender is dan anders.

Als we naar de cijfers kijken, zien we een stevig, maar vrij typisch griepseizoen. Steven Van Gucht, viroloog (Sciensano).

‘Ook dat zien we niet terug in de data’, countert Van Gucht. ‘Als dit een ernstiger griepepidemie zou zijn, zouden we in verhouding tot de huisartsenconsultaties meer mensen zien opgenomen worden in het ziekenhuis. Elk jaar horen we, ook van huisartsen, dat de griepepidemie erger is dan andere jaren, maar als we momenteel naar de cijfers kijken, zien we een stevig, maar vrij typisch griepseizoen. Dat neemt niet weg dat huisartsen of ziekenhuizen lokaal een andere beleving ervaren als gevolg van een specifieke patiëntenpopulatie.’

Griepvaccin en toch ziek?

De Belgische bevolking is dit jaar trouwens even goed beschermd tegen griep als het jaar daarvoor. In november lag het vaccinatieniveau voor griep immers zo goed als op hetzelfde niveau als vorig jaar. Al zijn mensen zich niet altijd bewust van het feit dat een griepvaccin maar voor 50 procent beschermt.

‘Met een vaccinatie halveer je de kans dat je getroffen worden door griepachtige klachten of dat je door griep in het ziekenhuis terechtkomt. Het ziet ernaar uit dat de werkzaamheidsgraad ook dit jaar 50 procent is, maar we moeten de officiële analyse nog maken.

Hoewel sommige mensen ondanks vaccinatie toch door griep getroffen worden of in het ziekenhuis opgenomen, blijft vaccineren de belangrijkste investering die je kunt doen voor je gezondheid’, benadrukt Van Gucht.

‘Maatregelen zoals een mondmasker dragen, binnenruimtes verluchten en handen wassen zijn een stuk minder effectief om in de winter gezond te blijven en griep te vermijden. Ik begrijp dat mensen die toch ziek worden minder geneigd zijn volgende keer de griepprik te halen, maar er is niks zo effectief als vaccinatie. Tenzij je jezelf een hele winter opsluit.’