Seksualiteit staat of valt niet met een erectie: 5 mythes en clichés ontkracht

Mythe 1: ‘Erectiele dysfunctie is een typische oudemannenkwaal’

Met het stijgen van de leeftijd vermindert de conditie van de bloedvaten, wat het erectievermogen bij veel oudere mannen langzaam maar zeker doet afnemen. Daar bestaan doeltreffende oplossingen voor. Maar een slappe penis is geen exclusief ouderenprobleem. Een twintiger met overgewicht, die rookt en niet sport, kan in bed slechter presteren dan een tachtiger die gezond leeft en fit is.

Mythe 2: ‘Erectiele dysfunctie heeft een medische oorzaak’

Krijg je wel nog ochtenderecties en lukt masturberen? Dan spelen wellicht psychologische factoren een rol bij erectieproblemen met een seksuele partner. Vaak is dat te wijten aan een verminderd zelfvertrouwen, stress, een druk gezinsleven of relationele problemen. Medicamenteuze quick fixes stimuleren de bloedtoevoer naar de penis, maar ze pakken niet de bron van het probleem aan. Zo wordt de eventuele psychologische component in stand gehouden of verergerd.

Mythe 3: ‘Problematische pornoconsumptie veroorzaakt erectieproblemen’

Porno zou leiden tot gewenning, waarbij steeds sterkere seksuele prikkels nodig zijn om een erectie te krijgen. Betrouwbare wetenschappelijke data die deze hypothese ondersteunen, zijn er niet. Porno is zelden de enige oorzaak van erectiele disfunctie, maar het schept wel onrealistische verwachtingen over wat je penis allemaal moet kunnen. Bij een kleine minderheid van jongeren die vanaf jonge leeftijd een problematisch pornogebruik hebben, zonder dat het gekaderd werd binnen seksuele opvoeding, kan pornografie inderdaad een invloed hebben op de opwinding die nodig is om een goede erectie te krijgen.

Mythe 4: ‘Alleen een stevige erectie garantdeert seksueel plezier van beide partners’

Seksualiteit staat of valt niet met een erectie. Er zijn zo veel andere manieren van seksueel welbevinden. Daarbij is onderlinge communicatie tussen partners belangrijk. Vraag aan je partner of penetratie echt noodzakelijk is. Een seksuoloog kan helpen om alternatieven te ontdekken.

Mythe 5: ‘Plantaardig eten zorgt voor frequentere en betere erecties’

De bewijsvoering rond deze claim is niet erg sluitend. Bij de frequentie en de kwaliteit van erecties spelen veel factoren een rol, en de functie van voeding is moeilijk te bepalen. Theoretisch gezien kunnen noten, chocolade, tarwemeel, soja en haver de bloedtoevoer naar de genitaliën stimuleren en het libido boosten, omdat ze het stofje arginine bevatten. Over het algemeen is het vooral belangrijk om voldoende te bewegen, je gewicht onder controle te houden en gevarieerd te eten, al dan niet met plantaardige maaltijden. Aan een gezond lichaam hangt een gezonde penis.