Onderzoekers van de VUB hebben een online vragenlijst opgesteld waarmee je op eenvoudige wijze jezelf op het coronavirus kan testen.

De overheid maakte al een aantal keer duidelijk dat mensen die de afgelopen 14 dagen in China zijn geweest en symptomen hebben die lijken op pneumonie (longontsteking), mogelijk besmet zijn met het coronavirus.

Maar ook wie geen link met China heeft, maakt zich mogelijk zorgen. Het coronavirus is een nieuw longvirus dat opgedoken is in China. Maar wat zijn precies de symptomen van een pneumonie, wat is het verschil is met bijvoorbeeld een bronchitis en een verkoudheid? En hoe onderscheid je de gewone seizoensgriep met een infectie met het coronavirus?

Om aan al die vragen tegemoet te komen, ontwikkelde de vakgroep huisartsgeneeskunde en chronische zorg van de Vrije Universiteit Brussel een online vragenlijst waarmee het risico op een besmetting met corona op een eenvoudige manier kan worden ingeschat.

Op de website www.coronavirustest.be kunnen burgers aan de hand van een aantal eenvoudige vragen hun risico op besmetting inschatten.

Prof. Dirk Devroey: 'We verwachten dat bij het eerste geval van een coronavirus in België, de zorgverstrekkers erg veel vragen zullen krijgen. De online test geeft mensen de mogelijkheid om zelf een correcte beslissing te nemen en zo de belasting voor de zorgverstrekkers te verminderen. Mensen met een vermoeden van een infectie zullen de raad krijgen om telefonisch contact op te nemen met de huisarts en worden afgeraden om in de wachtzaal tussen de andere patiënten te gaan zitten, zodat ze die niet besmetten. Het is onze bedoeling om mensen goed te informeren en hun risico juist in te schatten.'

De vragenlijst en het algoritme zijn opgesteld aan de hand van de richtlijnen van de overheid en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). De test wordt voortdurend geactualiseerd aan de hand van de meest recente informatie.

