Sciensano: RSV is niet langer een epidemie, griep nog wel, aantal covidpatiënten daalt

Het aantal coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen blijft dalen. Er zijn nu 649 patiënten in het ziekenhuis opgenomen, van wie 45 op de intensive care. De RSV-epidemie is officieel voorbij. De griepepidemie is wel nog in het land.

Dat blijkt uit de cijfers op het dashboard van gezondheidsinstituut Sciensano.

Van 20 tot 26 januari namen de Belgische ziekenhuizen dagelijks 43,3 patiënten met covid-19 op, een daling van 17 procent ten opzichte van de voorgaande week. Momenteel zijn 649 mensen met het virus in het ziekenhuis opgenomen (-19 procent). Van hen worden er 45 op de intensive care behandeld (-20 procent). Tussen 17 en 23 januari werden dagelijks gemiddeld 340 infecties met covid-19 geregistreerd, een daling van 21 procent ten opzichte van de zeven voorgaande dagen. In deze periode werden dagelijks bijna 4500 tests uitgevoerd (-16 procent), waarvan 9,3 procent positief was. Elke dag stierven gemiddeld 4 mensen aan de gevolgen van een coronavirusinfectie (-48 procent).

Sinds het begin van de pandemie in België in maart 2020 zijn meer dan 33.600 sterfgevallen als gevolg van covid-19 geregistreerd. Het reproductiegetal ligt op 0,88. Wanneer dat getal kleiner is dan 1, betekent dit dat de epidemie in kracht afneemt.

RSV

Het aantal infecties met het Respiratory Syncytial Virus (RSV) is volgens Sciensano verder gedaald onder de epidemische drempel. De RSV-epidemie, die liep van midden-november tot het einde van december, is dus voorbij. Dat is nog niet het geval voor de griep: daar stabiliseert het aantal voorlopig op een relatief laag niveau. Maar Sciensano acht een nieuwe stijging de volgende weken ‘aannemelijk’ en dus raadt het gezondheidsinstituut nog steeds aan mensen met een risico aan om zich te laten vaccineren tegen de griep.

De incidentie van ziekenhuisopnames voor een ernstige acute luchtweginfectie is in de tweede week van januari licht afgenomen naar 7,9 opnames per 100.000 inwoners. Het gaat om personen die opgenomen werden omwille van welbepaalde klachten (koorts en hoest of kortademigheid).