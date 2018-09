Rimpels behandelen met fillers: hoe werkt het en is het wel veilig?

Vorig jaar zijn in ons land bijna 200.000 esthetische ingrepen uitgevoerd, blijkt uit recente cijfers van de internationale beroepsvereniging van plastisch chirurgen. Dat zijn er 550 per dag. Ruim de helft daarvan zijn niet-chirurgische behandelingen, met als koploper botox-injecties (56.000 behandelingen).

Ook het opvullen van rimpels met zogenaamde fillers (37.000 behandelingen) wordt steeds populairder. "Niet onlogisch, want het is een techniek die veel voordelen biedt", zegt dermatoloog Thomas Maselis. "Je kunt er heel mooie effecten mee bereiken. Het gebruik van fillers vereist ook geen herstelperiode, zoals na een esthetische operatie. Je kunt meteen weer buitenkomen."

Er is een duidelijk onderscheid tussen botox en fillers, benadrukt Maselis. "Botox is een product dat de connectie tussen een zenuw en een spier stillegt, zodat die spier minder samentrekt. Dat maakt botox interessant voor rimpels die veroorzaakt worden door spieractiviteit: expressierimpels op je voorhoofd, een frons tussen je wenkbrauwen, kraaienpootjes. Ook bunny lines - lijntjes die aan de zijkant van je neusbrug verschijnen als je je neus optrekt - kunnen goed met botox behandeld worden."

Statische rimpels

Fillers worden op andere fronten ingezet. "Het zijn vulstoffen die het volumeverlies in het gezicht herstellen dat gepaard gaat met ouder worden", vertelt Maselis. "Ze zijn dus vooral geschikt voor statische rimpels: rimpels en groeven die veroorzaakt worden door de zwaartekracht." Denk aan de labiaalplooi die van de neus naar de mondhoeken loopt, lipcontouren, hangwangen en droopy mondhoeken.

Naarmate je ouder wordt, vermindert de elasticiteit van de huid. Bovendien verslappen de spieren, vermindert het onderhuidse vet en neemt de botmassa af. Zo verliest het gezicht volume ter hoogte van de jukbeenderen en de oogkassen, die ovaal worden in plaats van rond. "Met fillers kunnen we dat volumeverlies weer aanvullen en het gezicht hermodelleren", legt Maselis uit.

Tenminste, als je het je kunt veroorloven, want fillers zijn behoorlijk duur. Een spuitje kost algauw 300 euro, en voor het reshapen van een uitgezakt gezicht kun je zelfs 10 à 12 spuitjes nodig hebben. Reken maar uit. "Voor de behandeling van een volledig gezicht ben je inderdaad duizenden euro's kwijt", zegt Maselis. "Die 'total reshapes' zijn zeker niet voor iedereen weggelegd. Maar je kunt een gelaat ook al erg mooi 'opfrissen' door hier en daar accenten te leggen. Dat kan dikwijls al met één of twee spuitjes. Het resultaat is sowieso slechts tijdelijk. Bij het gebruik van heel lichte producten houdt het effect zes maanden tot een jaar aan, bij diepere fillers blijft het resultaat anderhalf tot twee jaar."

'Er zijn nog permanente fillers op de markt, maar het gebruik daarvan wordt met klem afgeraden.' Thomas Maselis, dermatoloog

Lichaamseigen

In het begin gebruikte men collageen als vulmateriaal, tegenwoordig vooral calciumapatiet of hyaluronzuur, twee lichaamseigen en afbreekbare stoffen. Dat laatste is belangrijk, beklemtoont Thomas Maselis. "Er zijn vandaag nog altijd permanente fillers op de markt, maar het gebruik daarvan wordt met klem afgeraden en ze worden dan ook niet veel meer gebruikt. Gelukkig maar, want als je bijvoorbeeld allergisch reageert op een behandeling met een permanente filler, zit je met een blijvend probleem. Reageer je allergisch op een tijdelijke filler, dan verdwijnt dat probleem mettertijd. In geval van nood kunnen we ook altijd een stof inspuiten die hyaluronzuur versneld afbreekt."

Zo werkt het: de filler wordt onder de huid gespoten, trekt daar vocht aan en houdt het vast. De huid gaat strakker staan, rimpels en groeven worden opgevuld. Het inspuiten gebeurt met een naald of een canule. "Het voordeel van een naald is dat je het product precies kunt leggen waar je wilt, bijvoorbeeld tegen het jukbeen aan", legt Thomas Maselis uit. "Het nadeel is dat je met een naald in een bloedvat kunt spuiten, waardoor de bovenliggende huid kan afsterven. Spuit je in een bloedvat dat naar de ogen gaat, dan is er zelfs een risico op blindheid."

Met een canule speel je op veilig. "Door een piepklein gaatje in de huid wordt een dun buisje gestoken, met aan de zijkant een gaatje waar het product uit komt. Het buisje duwt het bloedvat opzij, en kan er dus niet doorheen gaan."

Wildgroei

Om risico's te vermijden, stap je voor een fillerbehandeling het best naar iemand die de anatomie van het gezicht perfect kent. Een dermatoloog of een plastisch chirurg heeft ervaring met fillerinjecties en gebruikt goede producten. "Dat lijkt voor de hand te liggen, maar echt, er is nog veel kaf onder het koren", zegt Maselis. "Schoonheidsspecialisten die 'fillerparty's' organiseren, zogenaamde 'spuitdokters' uit het Oostblok die een paar dagen naar hier afzakken om mensen goedkoop te behandelen met producten waar geen kwaliteitscontroles op gebeurd zijn... Daar blijf je uiteraard beter weg."

Bang voor fillermislukkingen als tuitlippen of een opgezet gezicht? Bespreek je verwachtingen én het behandelplan vooraf met de arts, en vraag naar het finale prijskaartje. Anders dan in Amerika, waar esthetische ingrepen een soort statussymbool zijn, willen we in Europa dat het resultaat zo natuurlijk mogelijk oogt. "Als je ziét dat er aan een gezicht gewerkt is, is het niet goed gedaan", besluit Thomas Maselis.