Het wordt in de Verenigde Staten mogelijk verboden om e-sigaretten te verkopen met smaken als munt of fruit. Als het aan de regering-Trump ligt, blijven alleen e-sigaretten met tabakssmaak op de markt.

Dat hebben president Donald Trump en minister van Gezondheid Alex Azar woensdag aangekondigd in het Witte Huis. De exacte details van het verbod zijn nog onduidelijk, maar moeten in de komende weken worden vastgelegd.

De Verenigde Staten kampen momenteel met een mysterieuze longziekte die in verband is gebracht met gebruik van e-sigaretten. Honderden 'vapers' ontwikkelden longproblemen en er vielen ook al enkele doden. 'We kunnen het niet toestaan dat mensen ziek worden', zei Ned Sharpless, hoofd van de Amerikaanse voedsel- en medicijnenwaakhond FDA.

Experts vrezen dat e-sigaretten met zoete smaakjes ervoor zorgen dat veel jongeren gaan dampen, ook als ze nooit hebben gerookt. De gevolgen die dat op de lange termijn heeft voor de gezondheid, zijn nog niet duidelijk.

In de deelstaat Michigan werd de verkoop van veel soorten e-sigaretten daarom al aan banden gelegd, en onder meer New York en Californië overwegen een vergelijkbaar verbod. Michael Bloomberg, de voormalige burgemeester van New York die al lang een felle strijd voert tegen de tabaksindustrie, kondigde onlangs aan dat zijn stichting 160 miljoen dollar steekt in een campagne om e-sigaretten met smaakjes te verbieden.