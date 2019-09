In 33 Amerikaanse staten (en 1 territorium) zijn inmiddels 450 gevallen bekend van een mysterieuze longziekte die gelinkt wordt aan e-sigaretten. Tot nu toe vielen vier doden. En niemand weet precies waarom.

'Gebruik geen e-sigaretten als u op dit moment niet rookt. Of overweeg helemaal geen e-sigaretten te gebruiken'. Het is een strenge en urgente waarschuwing van het Amerikaanse gezondheidsagentschap CDC (Center for Disease Control and Prevention). Nog zo'n waarschuwing: 'Koop geen vape-producten op de zwarte markt'. Ook raadt de CDC jongeren en zwangere vrouwen ten zeerste af e-sigaretten of andere vape-producten te gebruiken.

