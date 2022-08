Psychologen gaan therapie geven op school om mentale gezondheid van jongeren te bewaken

Psychologen krijgen een prominentere plek in ons onderwijs. Vanaf komend schooljaar is het de bedoeling dat zij op school onder meer groepssessies aanbieden om te voorkomen dat kinderen en jongeren zwaardere mentale problemen ontwikkelen. Dat schrijven de kranten van Mediahuis vandaag.

Door de coronacrisis piekte het aantal psychologische problemen, ook bij de jeugd. Dus komen er vanaf het nieuwe schooljaar externe psychologen – niet die van de centra voor leerlingenbegeleiding (CLB) – op scholen om preventief rond de mentale gezondheid van kinderen en jongeren te werken.

De plannen maken deel uit van de hervorming van federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) rond psychologische zorg.

De CLB’s en de netwerken geestelijke gezondheidszorg zullen de komende weken en maanden concrete projecten op poten zetten. Volgens verschillende betrokkenen is het vooral de bedoeling dat psychologen groepssessies organiseren in scholen of in de gebouwen van een CLB, waar leerlingen vrijwillig en na de lesuren kunnen op intekenen.

Ook voor ouders die kampen met agressieve of erg verdrietige kinderen op jonge leeftijd, zouden er programma’s kunnen komen.