Psychologe Sarah Bal: 'Het huidige terugbetalingssysteem van De Block is niet fair'

In therapie gaan vanwege relatie-, gedrags- of emotionele problemen is voor heel wat mensen nog steeds niet evident. Een unieke inkijk in de wereld van de psychotherapie moet die angst uit de wereld helpen. 'Het is zo belangrijk dat mensen zien wat goede therapeuten kunnen doen.'