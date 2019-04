De diagnose diabetes heeft een grote impact. Al staat de ziekte een kwaliteitsvol leven niet in de weg, je kunt er nooit echt afstand van nemen. Een diabetespsycholoog kan een hele hulp zijn.

Leven met diabetes valt soms zwaar. Omdat je bloedsuikerwaarden voortdurend schommelen onder invloed van wat je eet, drinkt en doet, kun je je nooit echt veroorloven om er niét mee bezig te zijn. Diabetes is er altijd, 24 uur per dag, 7 dagen per week.

