Opruimen is big business: 'We schrikken er meestal van hoeveel spullen we in de loop der jaren hebben verzameld'

Opruimen doet deugd. Het geeft je het gevoel dat je ruimte creëert en grip krijgt op de woekerende chaos en de rondslingerende troep. Onnodige ballast gaat de deur uit, wat overblijft krijgt een vaste plek. We ontdekken ineens de zegeningen van een opgeruimde kleerkast, een overzichtelijke bergruimte en een ordelijk bureau.

Opruimen is zelfs booming business. In de boekhandel is het thema met voorsprong de snelst groeiende categorie bij de zelfhulp- boeken. De Japanse opruimgoeroe Marie Kondo voerde een jaar lang de bestsellerlijst van The New York Times aan. Wereldwijd werden miljoenen exemplaren van haar boek Opgeruimd! verkocht. Op Facebook en Instagram delen Kondo-adepten juichend hun ervaringen en posten ze foto's van bergen spullen die de deur uit mogen. Dichter bij huis zet Eva Brumagne ons op weg naar meer tijd en balans ( Opgeruimd leven, Uitgeverij Van Halewyck), terwijl minimaliseercoach Annelies Mentink een praktisch stappenplan van A tot Z schreef ( Opruimen maakt gelukkig!, uitgeverij Manteau). Aan tips en adviezen alvast geen gebrek voor wie zijn huis op orde wil zetten.

Professional organizer

Wie desondanks het bos niet door de bomen ziet, kan de diensten van een opruimcoach inhuren, die beroepshalve orde schept in andermans chaos. Ellen Rymen runt al 2 jaar haar eigen opruimbedrijfje (www.hetoverzicht.be), nadat ze in Nederland een opleiding profes-sional organizer had gevolgd. 'Ik coach mensen bij het praktisch organiseren van hun huis of werkplek, zodat ze opnieuw een overzicht krijgen', zegt ze. 'Soms gaat het om een hele woning, soms om een zolder of een dressing. Bij zakelijke klanten gaat het nu eens om de inrichting van een kantoor, dan weer over hun papieren administratie of een stockruimte. Wie mijn klanten zijn en waarom ze bij mij aankloppen? Dat is heel verschillend. Van jonge gezinnen, over alleenstaanden die hun huis hebben laten dichtslibben, tot oudere mensen die kleiner willen gaan wonen.'

Ellen Rymen voert eerst een kennismakingsgesprek: welke obstakels moeten weggewerkt worden, wat wil de klant bereiken? Daarna gaan ze aan de slag, samen. 'Ik steek mee de handen uit de mouwen en blijf soms tot het hele opruimtraject is afgewerkt. Maar het is vooral de bedoeling dat ik tools aanreik, zodat de klant daarna zelfstandig verder kan en de orde kan handhaven.'

Stresshormoon

De reacties na afloop liegen er niet om. 'Als de boel eindelijk aan de kant is, hoor ik soms: 'Er is een last van mijn schouders gevallen.' Of: 'Ik krijg ineens weer lucht en energie.' De impact van opruimen reikt duidelijk verder dan het genoegen van een nette kamer of het simpele feit dat je minder tijd steekt in het speuren naar zoekgeraakte spullen. Opruimen maakt je op alle vlakken lichter.'

De positieve effecten van opruimen worden ook onderschreven door de wetenschap. Een onderzoek van de UCLA (University of California, Los Angeles) toonde het verband aan tussen een rommelige leefomgeving en de aanwezigheid van het stresshormoon cortisol. Met andere woorden: rommel geeft stress. Dat verband bleek sterker bij vrouwen dan bij mannen, wat meteen verklaart waarom vrouwen zich vaker dan mannen ergeren aan troep in huis. Opruimen maakt ook productiever, stellen onderzoekers van de Princeton University. Fysieke rommel veroorzaakt een overprikkeling van het brein en heeft zo een negatieve invloed op onze prestaties. Door op te ruimen kunnen we ons beter concentreren en beter informatie verwerken.

Niet alleen het resultaat van opruimen kan rust geven. De handeling zelf wordt vaak omschreven als een mindfulnessoefening. 'Je weegt af: wat is de moeite waard om mee te nemen, wat laat ik achter?', zegt Ellen Rymen. 'Ik kom soms bij mensen die door een ziekte of na een stressvolle periode de grip wat zijn kwijtgeraakt. Door de bezem door hun huis te halen, pakken ze veel meer aan dan alleen hun rommel. Het is een eerste stap om een gevoel van controle over hun eigen leven te herwinnen.'

Slimmer kopen

Ellen Rymen benadrukt ook dat rommel een relatief begrip is. Wat voor de één een onoverzichtelijke chaos is, is voor de ander nog vrij ordelijk. 'Die verschillen respecteer ik, absoluut. Het komt erop aan om bij elke klant opnieuw de persoonlijke ergernissen en energievreters te ontdekken en aan te pakken.' Als dat effectief gebeurt, triomfeert aan het einde van de rit gegarandeerd een gevoel van opluchting, samen met het vaste voornemen om het nooit meer zo ver te laten komen. 'Mensen schrikken er meestal van hoeveel spullen ze in de loop der jaren hebben verzameld. Ze willen hun koopgedrag voortaan strakker in de hand houden en zich vaker afvragen of ze iets echt nodig hebben.'