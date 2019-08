Oplossing voor geneesmiddelencrisis? Haal het placebo-effect uit het verdomhoekje

Jos Vranckx journalist en auteur

We slikken steeds meer pillen en krijgen zelfs de overconsumptie van antibiotica niet onder controle. Om het tij te keren en de sociale zekerheid overeind te houden moeten we 'out of the box' durven te denken.

© getty

Een vrouw die na een jarenlange lijdensweg van haar prikkelbaredarmsyndroom (IBS) verlost raakt na het slikken van pillen met melksuiker. Parkinsonpatiënten die 'net echte' placebopillen nemen en bij wie de dopamine-activiteit in de hersenen evenveel omhoog gaat als met het echte geneesmiddel. Een 'fake' acupunctuurbehandeling van 15 minuten die een patiënte van haar carpal tunnel syndroom afhelpt. Mensen met artrose aan de knie die zich pijnvrij voelen na een alsof-operatie, waarbij enkel sneetjes in de huid werden aangebracht.

...

Verder lezen? Lees elke maand gratis 3 artikelen Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd Als Knack-abonnee hebt u: digitale toegang via de website op pc en via de app op smartphone en tablet tot de magazines Knack, Trends (N/F), Sportmagazine (N/F) en Le Vif/L'Express

24/7 volledige toegang tot de websites van de 6 magazines met de +zone (exclusief voor abonnees) en de archieven (tot 20 jaar terug)

digitale toegang tot op 3 toestellen tegelijk zodat uw gezinsleden kunnen meegenieten (thuis of op kot) Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee ×