Je ruikt, ziet en proeft het niet: CO is een stille moordenaar

CO is een gas dat vrijkomt bij onvolledige verbranding van gas, hout, mazout, kolen, pellets en petroleum, bijvoorbeeld omdat de ruimte slecht verlucht is of het toestel niet meer naar behoren werkt. Het gas is dodelijk omdat het bindt aan hemoglobine in het bloed. Hemoglobine is het eiwit dat instaat voor het transport van zuurstof. Als het bindt aan koolstofmonoxide, kan het niet langer zuurstof transporteren naar de weefsels, waardoor die snel in zuurstofnood verkeren en afsterven.

CO is een kleurloos, reukloos en smaakloos gas en staat ook bekend als ‘stille moordenaar’. Daarom kun je het gas alleen waarnemen met behulp van een CO-melder.