Volgens Nobelprijswinnaar David Beasley kan een pandemie van de honger nog dodelijker worden dan het coronavirus.

David Beasley, de baas van het Wereldvoedselprogramma (World Food Programme, WFP) van de Verenigde Naties, de organisatie die donderdag op coronaproof wijze en dus vanop afstand de Nobelprijs voor de Vrede ontving, heeft gezegd dat hij zich zorgen maakt over een pandemie van de honger die zo mogelijk nog veel dodelijker zal zijn dan de pandemie van het coronavirus die we nu meemaken.

Hij verwees daarvoor naar de talrijke oorlogen die woeden, de klimaatwijziging die voortgaat en het feit dat steeds meer machthebbers en oorlogsstokers de honger gebruiken als wapen. 'Het leidt tot een hongersnood die nu al 270 miljoen mensen op aarde treft', zei Beasley via een videostream vanuit het hoofdkwartier van de organisatie in Rome.

