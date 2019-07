Het begint een gewoonte te worden: een bibberende Merkel tijdens het afspelen van het volkslied met achteraf de melding dat er niks aan de hand is. Hoe de Duitse bondskanselier het begrip privacy naar een heel ander niveau tilt.

De Duitse bondskanselier Angela Merkel is bij de ontvangst van de Finse premier Antti Rinne in Berlijn woensdag opnieuw beginnen trillen, en opnieuw gebeurde dat tijdens het afspelen van het volkslied. En net zoals de twee vorige keren, hield het trillen op toen ze zich weer in beweging zette.

