Angela Merkel heeft donderdag voor een tweede keer hevig gebeefd tijdens een officiële gelegenheid. Wanneer iemand hevig beeft, associeert men dat vaak met de ziekte van Parkinson. Nochtans zijn er veel verklaringen voor een plotse trilaanval van het lichaam.

In de Duitse media heerst grote bezorgdheid over de Duitse bondskanselier. Merkel ging vorige week dinsdag in Berlijn, bij een officiële ceremonie ter ere van het bezoek van de nieuwe Oekraïense president Volodymyr Zelensky, hevig aan het trillen tijdens het spelen van het Duitse volkslied. Volgens haar entourage had de 64-jarige Merkel toen last van uitdroging.

...