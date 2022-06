Meer dan duizend gevallen van apenpokken in vroeger niet getroffen landen

Sinds mei zijn er meer dan duizend gevallen van besmetting met apenpokken gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Het gaat dan om gevallen buiten de Afrikaanse landen waar uitbraken van de ziekte vaker voorkomen. Dat heeft directeur-generaal Tedros Adhanom Ghebreyesus woensdag gezegd in Genève.

De WHO-chef acht het risico dat het virus ingeburgerd raakt in deze niet-endemische landen reëel, maar te voorkomen. De Wereldgezondheidsorganisatie maakt zich vooral zorgen over de risico’s van het virus voor kwetsbare groepen, onder wie kinderen en zwangere vrouwen. Sinds de eerste infecties begin mei werden vastgesteld, zijn er in 29 landen, waaronder ook België, gevallen gerapporteerd.

In België gaat het intussen om 24 bevestigde besmettingen, zo meldde gezondheidsinstituut Sciensano woensdag. Tedros zei dat het plotseling opduiken van het virus in landen waar de aandoening normaal nooit voorkomt, erop wijst dat het misschien al enige tijd ongemerkt wordt doorgegeven.

Volgens de WHO is niet duidelijk of een infectie – anders dan bij de in 1980 uitgeroeide pokken – levenslange immuniteit geeft. Vanuit Afrika zijn gevallen bekend, waarbij mensen na genezing opnieuw besmet geraken, aldus experte Rosamund Lewis.

Intussen zijn enkele infecties bij vrouwen bekend, de meerderheid betreft echter mannen die seks hebben met mannen. Belangrijk is dat patiënten zich bij het opduiken van symptomen isoleren en ook contact met gezinsleden vermijden. Het apenpokkenvirus wordt meestal verspreid door nauw lichamelijk contact.

Vaccins

De Wereldgezondheidsorganisatie gaat momenteel na hoeveel vaccins tegen pokken wereldwijd voorhanden zijn. Landen hebben altijd voorraden gehad om zich tegen een mogelijk nieuwe uitbraak te wapenen. Omdat het om dezelfde virusfamilie gaat, zijn de vaccins volgens de WHO ook effectief tegen apenpokken.

De organisatie gaat ervan uit dat er genoeg vaccins voorhanden zijn om de huidige uitbraken in te dammen. Meer vaccins zullen echter nodig zijn, mocht het aantal gevallen sterk stijgen, zei WHO-experte Sylvie Briand. De WHO is in gesprek daarover met vaccinproducenten. Apenpokken gelden als een minder zware ziekte dan pokken.