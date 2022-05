Apenpokken in Europa: wat zijn de symptomen?

In België zijn er nog geen aanwijzingen dat er gevallen van de apenpokken zijn opgedoken, maar het virus vergt wel aandacht.

Het appenpokkenvirus is een erg zeldzame virus, waar de meeste mensen na een aantal weken van genezen. Meestal komt het voor in afgelegen gebieden in Centraal- en West-Afrika, nabij tropische regenwouden.

In het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Portugal, de Verenigde Staten en Canada zijn onlangs gevallen bekend van het apenpokkenvirus. In Congo is een uitbraak vastgesteld.

De Britse gezondheidsautoriteiten benadrukken dat apenpokken niet makkelijk worden overgedragen tussen mensen onderling en dat het risico voor het brede publiek dan ook erg gering is. Besmetting met apenpokken kan plaatsvinden door nauw contact tussen personen of via seksueel contact.

De apenpokken zijn het “kleine broertje” van de pokken, die sinds de jaren 80 uitgeroeid zijn in de wereld dankzij vaccinatie. De ziekte manifesteert zich enkele dagen na besmetting: mensen krijgen huiduitslag in de vorm van kleine bobbeltjes en ervaren griepsymptomen zoals koorts, rillingen en hoofd- en spierpijn.

Waar de pokken een gemiddelde sterftekans van 30 procent hebben, is dat bij apenpokken verminderd tot 5 à 10 procent.

Tot hiertoe zijn er nog geen gevallen vastgesteld in België.

‘Ik maak mij al jaren zorgen over dit virus, maar er is geen reden om in paniek te schieten’, zegt viroloog Marc Van Ranst. ‘Dit virus vergt wel aandacht: het is belangrijk dat er ruchtbaarheid aan wordt gegeven, zodat mensen de symptomen beter herkennen.’

Aan de KU Leuven is een apenpokken-PCR-test ontwikkeld die het virus kan opsporen.