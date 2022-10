Meer dan 70 procent van 65-plussers gevaccineerd tegen covid na één maand herfstvaccinatie

Een maand na de start van de herfstvaccinatiecampagne tegen covid-19 is 72 procent van de 65-plussers in Vlaanderen gevaccineerd. Bij de 50 tot 64-jarigen heeft 41 procent een vaccin gekregen. Opvallend is wel dat bij de 80-plussers de vaccinatiegraad voorlopig lager ligt: zo’n 50 procent heeft zich al laten vaccineren. Dat meldt het agentschap Zorg en Gezondheid woensdag.

Op 12 september startten de vaccinatiecentra in Vlaanderen met de herfstvaccinatiecampagne tegen covid-19. Deze herfstvaccinatie moet ervoor zorgen dat vooral de mensen die het meest kwetsbaar zijn om door covid-19 zwaar ziek te worden, extra bescherming krijgen voordat het aantal besmettingen met covid de hoogte ingaat in de herfst- en wintermaanden.

Voor de 65-plussers en de 50-64-jarigen staan er nog veel afspraken gepland de komende twee weken. Aan het huidige tempo van uitnodigen zullen alle 18-plussers in Vlaanderen zoals vooropgesteld voor 1 november de kans hebben gekregen om zich te laten vaccineren.

‘Eén maand na de start van de herfstvaccinatiecampagne kan Vlaanderen opnieuw mooie vaccinatiecijfers voorleggen’, zegt Benjamin Dalle, vervangend minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. ‘Maar we zien ook dat de besmettings- en ziekenhuiscijfers toenemen.’ Daarom lanceert Dalle deze oproep om te overwegen om je te laten vaccineren.

‘Dat geldt zeker voor kwetsbare en oudere personen, en ook voor mensen die in contact komen met deze personen. Voor hen is een vaccinatie zeker belangrijk. Maar ook aan jongere mensen bieden we de vaccinatie aan. Er zijn nog heel wat vaccinaties gepland, onze vaccinatiecentra gaan nog drukke weken tegemoet.’