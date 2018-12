Maggie De Block concentreert expertise voor slokdarm- en pancreaschirurgie

Het zal je maar overkomen. Je hebt slokdarmkanker en wordt geopereerd in een ziekenhuis waar je risico om binnen de maand te overlijden drie keer zo hoog is dan in een ander ziekenhuis, enkel omdat het chirurgisch team te weinig expertise heeft. Zelfde verhaal voor pancreaskanker. 'Dat kan niet langer', oordeelt Maggie De Block.