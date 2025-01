Het nieuwste crashdieet voor 2025? Daar doen we in dit Ozempic-tijdperk niet langer aan mee. Toch liggen er aan het begin van dit nieuwe jaar enkele voedings- en gezondheidstrends op de loer.

1. Biohacking: langer gezond ­leven

Het zat er al een tijdje aan te komen: ons doel is niet meer ‘langer leven’, wel ‘langer gezond leven’. Volgens de Top Global Consumer Trends 2025 zal een lang leven de komende jaren de wellness-sector domineren. Uit dit onderzoek bij meer dan 40.000 consumenten blijkt dat mensen bewuste veranderingen aanbrengen in hun leven met als doel langer gezond te leven. ‘Biohacking’ heet dat tegenwoordig. Het afgelopen jaar is deze zoekopdracht met meer dan 90 procent gestegen in Google.

Een van die ‘biohacks’ waar u in 2025 misschien over zult horen, is het aanvullen van NAD (Nicotinamide-adenine-dinucleotide), een levensnoodzakelijke energieleverancier voor onze cellen. Zonder NAD sterven we binnen enkele minuten en naarmate we ouder worden, neemt de hoeveelheid NAD af. Bij proefdieren lijkt suppletie van NAD ouderdomsverschijnselen tegen te houden. Het effect bij mensen wordt momenteel onderzocht.

Hoewel sommige langlevendheidsextremisten in Silicon Valley, die hopen duizend jaar te worden, de anti-agetrend in een negatief daglicht stellen, blijft de basisgedachte waardevol: consistent de juiste keuzes maken om ziekte zo lang mogelijk uit te stellen.

2. Psycho- en postbiotica: hersenversterkende voeding

In 2025 wordt de gezondheid van de hersenen een aandachtspunt voor iedereen. In deze snel draaiende wereld verwachten we steeds meer topprestaties van ons brein. Gezondheidswinkel Holland & Barrett voorspelt dat ’25 het jaar wordt waarin hersenversterkende voeding verder gaat dan enkel en alleen een omega 3-pilletje. Alles wat kan helpen om cognitieve achteruitgang, gelinkt aan veroudering, tegen te gaan zal worden ondergebracht onder het label ‘psychobiotica’.

En daarbij speelt opnieuw het darmmicrobioom een rol. Nieuw zijn postbiotica, metabolieten, zoals acetaat, butyraat en propionaat die ontstaan bij de vertering van moeilijk verteerbare voedingsvezels. Deze stofjes zijn een energiebron voor de darmcellen, maar – interessant – dringen ook doorheen de bloed-hersenbarrière. Ze hebben dus vrije toegang tot de hersenen waar ze een beschermende werking hebben en het leervermogen en geheugen bevorderen. Wellicht komen er binnenkort postbiotica in pilvorm op de markt, maar – opnieuw – u kunt ze opnemen via vezelkanonnen als peulvruchten, zeewier, zaden en gefermenteerde voeding.

3. AI-gedreven genees­kunde explodeert

De glucosemeter was ongetwijfeld het ‘accessoire van 2024’. Met dit toestelletje op de arm bekijken nu ook perfect gezonde mensen hoe hun bloedsuikerspiegel reageert op bepaalde voeding. Een bloedsuikerspiegel die voortdurend alle kanten uitschiet kan op termijn het risico op gezondheidsproblemen verhogen.

Technologie zal dankzij de verdere ontwikkeling van AI voor talloze nieuwe mogelijkheden zorgen op het vlak van preventie, diagnose en (gepersonaliseerde) behandeling. De Britse gezondheidsdiensten NHS start dit jaar in wereldprimeur met een baanbrekende AI-tool die patiënten met een risico op type 2-diabetes, meer dan tien jaar voordat ze de aandoening ontwikkelen, kan identificeren door elektrocardiogrammen tijdens routinehartscans te controleren op voor het menselijke oog onzichtbare veranderingen.

Ook in de mentale gezondheidszorg bieden AI-gestuurde chatbots 24/7 ondersteuning. Ze zijn een antwoord op de tekorten in de gezondheidszorg en de drempel om hulp te vragen. Ook voor artsen kan een chatbot van pas komen om bepaalde protocollen rond medicatie en procedures snel te kunnen raadplegen.

4. Kanker: vaccins op rand van doorbraak

Vaccins die het immuunsysteem stimuleren om kanker te bestrijden op basis van de mRNA-techniek (de covid-vaccins, weet u nog?), zitten er al een tijdje aan te komen. Volgens The Economist staan ze voor een doorbraak. Zo is er een melanoomvaccin, ontwikkeld door Moderna en Merck, dat het goed doet in klinische proeven. In 2025 zou de Amerikaanse toezichthouder op geneesmiddelen het vaccin kunnen goedkeuren. In Groot-Brittannië laat de NHS met BioNTech duizenden patiënten versneld deelnemen aan proeven met op mRNA gebaseerde gepersonaliseerde vaccins voor dikkedarm-, alvleesklier- en melanoomkanker.

Gepersonaliseerde vaccins zijn gebaseerd op specifieke mutaties van een patiënt en bedoeld om het immuunsysteem te trainen in het aanvallen van kankercellen op basis van hun unieke genetische opbouw. Zo’n persoonlijk vaccin is echter duur, dus ontwikkelen farmabedrijven ‘kant-en-klare’ vaccins die zich richten op veelvoorkomende tumormerkers. Sommige onderzoekers geloven dat kankervaccins op een dag zelfs preventief kunnen worden ingezet bij mensen met een hoog risico.

5. Krachttraining: sterk is het nieuwe slank

We kennen de WHO-richtlijn van ‘minstens 150 minuten per week matig- tot zwaar-intensief te bewegen’. Minder bekend is het advies om ook twee keer per week aan spieropbouw te doen, vooral voor ouderen om valincidenten te voorkomen. Na je 50e verlies je elke tien jaar 15 procent aan spiersterkte. Vrouwen in de overgang hebben het meeste baat bij krachttraining omdat spieren een regulerend effect hebben op hormonale processen.

De proteïnetrend van 2024 is onder meer een gevolg van het toenemende belang van krachttraining in het Ozempic-tijdperk, waarin heel wat nieuwe afslankspuitjes op ons afkomen. Door overmatig af te vallen verliezen semaglutidegebruikers naast vet ook vaak spiermassa. Die moet opnieuw worden opgebouwd met training en proteïnen.

Meer spiervolume heeft allerlei voordelen. Het verhoogt het calorieverbruik en verlaagt het risico op insulineresistentie en dementie. Mensen met veel spierkracht hebben vijf keer minder kans op dementie in vergelijking met mensen met weinig spieren. Let wel, ook cardiovasculaire fitness, evenwichtstraining en het onderbreken van langdurig stilzitten, blijven essentiële pijlers in een gezond beweegpatroon.

6. Na de proteïnen: de vezels

Terwijl de proteïnehype verre van uitgewerkt is, biedt er zich een nieuwe voedingstrend aan: vezels. In 2024 zat ultrabewerkte voeding meer dan ooit in het verdomhoekje vanwege een teveel aan verzadigde vetten, geraffineerde koolhydraten, zout, additieven, suiker en een gebrek aan nuttige voedingsstoffen en vezels. Gevolg: het belang van vezels groeit. De gezondheidsvoordelen zijn meermaals bejubeld: vezels zijn een zegen voor ons darmmicrobioom, zorgen voor verzadiging en ondersteunen het metabolisme.

Het overgrote deel van de bevolking raakt echter nog niet aan de helft van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid vezels van 30 gram per dag. Mogelijk arriveren er binnenkort dus meer fabrieksproducten met het opschrift ‘rijk aan vezels’ in de supermarkt. Maar u weet beter: vezels zijn gewoon te vinden in volwaardige, onbewerkte ingrediënten zoals groenten, fruit, volkoren granen en peulvruchten.

7. We gaan functioneel drinken

Drukke gezondheidsaanhangers hebben weinig tijd en zijn op zoek naar makkelijk consumeerbare producten die hun welzijn op meerdere manieren stimuleren. Denk aan waters en mocktails met extra fytonutriënten, elektrolyten, vitaminen en mineralen, maar ook alcoholvrije biertjes met extra proteïnen voor sporters na een work-out. In hippe koffiebars kunt u extra collageen of ashwagandha laten toevoegen aan uw shakes, smoothies en iced matcha lattes. Voor een kleine meerprijs, natuurlijk.

8. Na de menopauze: nog meer aandacht voor vrouwengezondheid

De aandacht voor de overgang zal nog een tijdje aanhouden: tegen 2025 zullen wereldwijd ongeveer 1,1 miljard vrouwen in de menopauze terecht zijn gekomen. Verwacht dus nog meer boeken en artikels over hormonale klachten bij vrouwen boven de 40. Ook vakantieresorts richten zich op deze doelgroep door speciale menopauzeretraites aan te bieden met acupunctuur en hormoonbalancerende voeding. Maar ook de aandacht voor vrouwspecifieke gezondheidskwesties in andere levensfasen neemt toe, zoals reproductieve gezondheid (pijnbestrijding bij het plaatsen van een spiraal), leven en sporten op het ritme van de natuurlijke cyclus en de vrouwelijke seksuele gezondheid.

9. We snakken naar stilte

In een luide wereld, is stilte het nieuwe goud. De zoekopdrachten naar ‘rustige plaatsen’ op Pinterest zijn het afgelopen jaar met de helft gestegen. Ook in de reissector ziet men een sterke toename van reizigers die op zoek zijn naar natuurrijke bestemmingen die (digitale) rust beloven. Denk aan de Sloveense Alpen, het Atlasgebergte in Marokko, en Groenland. Slaaptoerisme, waarbij reizigers luxehotels of wellnesscentra bezoeken op zoek naar kwaliteitsrust, doet zijn intrede. Deze ‘rustige vakanties’ moeten tegengewicht bieden aan de overprikkeling door technologie en de geluidsoverlast van het leven in de stad. Steeds meer wordt immers duidelijk dat lawaai op allerlei domeinen een aanslag vormt op onze gezondheid.

10. Barstjes in de zelfzorg-hype

Elke beweging kent zijn tegenbeweging. Als reactie op de vegan latte slurpende fitgirls die na een uitgekiende ochtendroutine naar inspirational podcasts luisteren gooien de zogenaamde ‘brat girls’, die afgelopen zomer het mooie weer maakten, het over aan andere boeg. Brats zijn meiden die er wat slordig, behaloos en met uitgelopen make-up bijlopen en af en toe domme dingen doen, maar zich daar niks van aantrekken en die feestend door het leven gaan. Al kun je ook dat als een vorm van zelfzorg zien.

11. Komt er een nieuwe pandemie?

Experts zijn extra waakzaam voor de vogelgriep. In de Verenigde Staten is een eerste ernstig geval van H5N1 bevestigd van een patiënt die besmet is met de stam die circuleert onder vogels. Eerdere patiënten werden nog geveld door infecties veroorzaakt door een besmetting met de variant in koeien. Vooral de kans dat de ziekte verder muteert baart zorgen. Koeien leven dicht bij varkens, en van die laatste soort is al vaker gebleken dat ze een reservoir vormen voor griepvirussen voor de mens, denk maar aan de Mexicaanse griep in 2009. Als het vogelgriepvirus zich vermengt met andere menselijke influenzavirussen is de sprong naar de mens en een pandemisch scenario reëel. De VS trekken alvast 306 miljoen dollar uit voor de strijd tegen vogelgriep. In ons land geldt sinds kort een afschermplicht voor pluimvee en vogels van professionele houders omdat er in onze buurlanden besmettingen zijn vastgesteld.