Vrouwen met borstkanker slikken beter geen kurkuma en strooien er liefst ook niet te kwistig mee bij het koken.

'De westerse medische wereld zal de waarheid altijd onderdrukken!' Het was maar een van de meer dan 200 reacties op de populaire Nederlandse nieuwssite Nu.nl na de publicatie van een onderzoek van het Erasmus MC Kanker Instituut over kurkuma en kanker. In dat onderzoek waarschuwen onderzoekers voor het gebruik van voedingssupplementen op basis van kurkuma door vrouwen met hormoongevoelige borstkanker.

Wat is het probleem? 'Heel veel borstkankerpatiënten gebruiken kurkuma-supplementen, omdat ze geloven dat het hun kanker helpt onderdrukken', vertelt hoofdonderzoeker Koen Hussaarts. 'We wilden nagaan of kurkuma interfereert met de geneesmiddelen die borstkankerpatiënten jarenlang moeten blijven innemen om herval te voorkomen. Dat blijkt wel degelijk het geval. Kurkuma-supplementen verkleinen de concentratie van het geneesmiddel tamoxifen en zijn actieve stof endoxifen in het bloed, waardoor hun effectiviteit onder de noodzakelijke drempelwaarde kan zakken. Het is dus best mogelijk dat kurkuma-supplementen borstkanker versneld kunnen doen terugkomen.'

Niet getest op mensen? Beweringen dat kurkuma kanker of herval van kanker kan voorkomen, zijn gebaseerd op laboratorium- en dierexperimenten, maar ze werden nooit uitgetest bij mensen, laat staan bij kankerpatiënten die bepaalde medicijnen innemen. '

En in de keuken? Hoe zit het met de kerriepoeder uit het kruidenrekje in de keuken? Dat bevat ook kurkuma. Hussaarts: 'Dat hebben we niet onderzocht, maar borstkankerpatiënten die tamoxifen gebruiken, raad ik aan er niet te kwistig mee om te springen.'