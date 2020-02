De universiteit van Glasgow linkt kopspel in het voetbal aan hersenschade. Voor de Engelse, Schotse en Ierse federaties is dit reden genoeg om koppen voortaan bij min twaalfjarigen te verbieden. België wacht voorlopig af.

Voor Engelse, Schotse en Ierse kinderen onder de twaalf jaar is het voortaan gedaan met koppen. De nationale federaties verbieden in hun nieuwe richtlijnen kopspel tijdens de trainingen nadat een recent onderzoek van de universiteit van Glasgow bij bij voormalige Schotse voetballers koppen in verband bracht met hersenschade.

Specifiek zou herhaaldelijk kopspel de kans op dementie 3.5 keer verhogen, voor vijf keer meer kans op alzheimer zorgen en het risico op parkinson verdubbelen.

Voor jongeren tussen 12 en 16 geldt geen verbod maar moeten de oefeningen 'geleidelijk' worden ingevoerd met aangepaste en niet te hard opgeblazen ballen. Voor de wedstrijden wordt geen verbod op kopspel ingevoerd.

Zorgt de studie ook bij ons voor een kopverbod? Volgens minister van Sport Ben Weyts (N-VA) ziet het opleidingsmodel van Voetbal Vlaanderen er zo uit dat kopspel niet wordt gestimuleerd. Niet in de trainingen en niet in het spelverloop bij min dertienjarigen. Hierdoor komt kopspel in het jeugdvoetbal volgens hem lang niet zoveel voor als in het reguliere voetbal. Dat zei hij in de commissievergadering voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media van woensdag 5 februari.

Hoewel volgens de minister onderzoek wel bevestigt dat voetballers een hoger risico op hersenschade lopen, betekent dat niet dat koppen de enige boosdoener is. Verder onderzoek is dus meer dan welkom en daarom voert de KU Leuven momenteel een studie naar de gevolgen van koppen bij veertien- en vijftienjarige voetballers. Dit onderzoek kadert in een ruimere Europese studie waar ook de Belgische voetbalbond aan meewerkt.

Vandaag is er dus nog geen verbod, maar enkel het decreet rond gezond en ethisch sporten dat sportfederaties oplegt een beleid uit te stippelen dat rekening houdt met de specifieke risico's van hun sport. Dit beleid wordt opgesteld in samenspraak met een arts en gaat samen met een reeks maatregelen die de naleving ervan moeten waarborgen.

Al sluit de minister niet uit dat de uitkomst van het onderzoek van de KU Leuven medio dit jaar daar verandering in kan brengen.

Voor Engelse, Schotse en Ierse kinderen onder de twaalf jaar is het voortaan gedaan met koppen. De nationale federaties verbieden in hun nieuwe richtlijnen kopspel tijdens de trainingen nadat een recent onderzoek van de universiteit van Glasgow bij bij voormalige Schotse voetballers koppen in verband bracht met hersenschade. Specifiek zou herhaaldelijk kopspel de kans op dementie 3.5 keer verhogen, voor vijf keer meer kans op alzheimer zorgen en het risico op parkinson verdubbelen. Voor jongeren tussen 12 en 16 geldt geen verbod maar moeten de oefeningen 'geleidelijk' worden ingevoerd met aangepaste en niet te hard opgeblazen ballen. Voor de wedstrijden wordt geen verbod op kopspel ingevoerd. Zorgt de studie ook bij ons voor een kopverbod? Volgens minister van Sport Ben Weyts (N-VA) ziet het opleidingsmodel van Voetbal Vlaanderen er zo uit dat kopspel niet wordt gestimuleerd. Niet in de trainingen en niet in het spelverloop bij min dertienjarigen. Hierdoor komt kopspel in het jeugdvoetbal volgens hem lang niet zoveel voor als in het reguliere voetbal. Dat zei hij in de commissievergadering voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media van woensdag 5 februari. Hoewel volgens de minister onderzoek wel bevestigt dat voetballers een hoger risico op hersenschade lopen, betekent dat niet dat koppen de enige boosdoener is. Verder onderzoek is dus meer dan welkom en daarom voert de KU Leuven momenteel een studie naar de gevolgen van koppen bij veertien- en vijftienjarige voetballers. Dit onderzoek kadert in een ruimere Europese studie waar ook de Belgische voetbalbond aan meewerkt. Vandaag is er dus nog geen verbod, maar enkel het decreet rond gezond en ethisch sporten dat sportfederaties oplegt een beleid uit te stippelen dat rekening houdt met de specifieke risico's van hun sport. Dit beleid wordt opgesteld in samenspraak met een arts en gaat samen met een reeks maatregelen die de naleving ervan moeten waarborgen. Al sluit de minister niet uit dat de uitkomst van het onderzoek van de KU Leuven medio dit jaar daar verandering in kan brengen.