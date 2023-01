Koken op gas verhoogt risico op astma bij kinderen

Koken op gas heeft aanzienlijke gevolgen voor de luchtkwaliteit in huis, waarschuwt een nieuw rapport. Dat wijst onder meer op een link met astma bij kinderen.

Koken op gas in een doorsnee keuken zonder mechanische ventilatie veroorzaakt aanzienlijke vervuiling met stikstofdioxide, die meerdere keren per week de richtlijnen de EU-normen overschrijdt. Dat zegt een rapport in opdracht van de Amerikaanse energie-organisatie Clasp en de Europese Alliantie voor Volksgezondheid (EPHA).

Uit bijkomende laboratoriumtesten door het Nederlandse onderzoeksgroep TNO blijkt dat een gasfornuis ook koolstofmonoxide (CO), fijnstof en andere verontreinigende stoffen produceert, die ernstige gevolgen kunnen hebben voor de gezondheid.

Het rapport schat dat gasfornuizen in de EU het voorbije jaar verantwoordelijk waren voor symptomen van astma bij 700.000 kinderen – goed voor 12 procent van alle astmagevallen bij kinderen.

Passief roken

In de hele Europese Unie koken zo’n 100 miljoen gezinnen koken op gas. In landen als Hongarije, Italië, Nederland, Roemenië en Slowakije gaat het zelfs om meer dan de helft van de huishoudens.

En de impact van de luchtvervuiling kan nog groter worden door de energiecrisis, zeggen de organisaties. Mensen beperken immers de ventilatie nu ze ramen en deuren gesloten houden om te besparen.

‘We brengen het grootste deel van onze tijd binnenshuis door, dus de kwaliteit van binnenlucht heeft een grote invloed op onze gezondheid en welzijn’, zegt Christine Egan van de ngo Clasp. ‘Maar weinig mensen zijn zich bewust van de schadelijke risico’s van kooktoestellen op gas; het koken van uw diner kan u blootstellen aan evenveel vervuilende stoffen als passief roken.’

Waarschuwingslabel

Ook in de VS waarschuwde de American Medical Association onlangs dat koken op gas het risico op astma bij kinderen vergroot.

Eerder onderzoek legt ook de link met aandachtsstoornissen en hyperactiviteit bij jonge kinderen, en met negatieve gevolgen voor de luchtwegen en het zenuwstelsel van volwassenen.

De EU werkt momenteel aan een herziening van de regels voor kooktoestellen. Daarbij moet ze rekening houden met de gezondheidsrisiso’s, zeggen de ngo’s. Volgens Egan moet er op korte termijn een gezondheidswaarschuwing komen op gasfornuizen, net zoals dat nu het geval is bij sigaretten. Op langere termijn zouden gasfornuizen zelfs helemaal uitgefaseerd moeten worden, zeggen de ngo’s.