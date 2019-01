Klinische tests rond alzheimer mislukken een na een: alweer 2 stopgezet

De Zwitserse farmagroep Roche maakt een einde aan twee klinische trials waarin een behandeling van de ziekte van Alzheimer in een vroeg stadium werd onderzocht, na tegenvallende onderzoeksresultaten. Het is de zoveelste tegenvaller in het onderzoek naar de ziekte.