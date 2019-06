Naarmate de dagelijkse temperaturen stijgen als gevolg van de klimaatverandering, stijgt ook het aantal patiënten met nierstenen, blijkt uit een grootschalige Amerikaanse studie. De klimaatverandering is zo een mogelijke verklaring voor het toenemende aantal patiënten met nierstenen wereldwijd.

Artsen van het Niercentrum aan het Philadelphia Kinderziekenhuis (CHOP) onderzochten de link tussen warme dagen en het aantal patiënten met nierstenen. Ze verzamelden daarvoor de medische gegevens van zestigduizend volwassenen en kinderen uit verschillende Amerikaanse steden met uiteenlopende weersomstandigheden, tussen 2005 en 2011.

'We stelden vast dat, naarmate de dagelijkse temperaturen stijgen, ook de kans op nierstenen in de twintig dagen na een hete dag snel groeit', zegt pediater en hoofdauteur Gregory Tasian. De wetenschappers publiceerden hun onderzoek in het Journal of the National Institute of Environmental Health Sciences.

Stijging laatste dertig jaar

Eerder dan de jaarlijkse gemiddelde temperatuur is het aantal hete dagen de bepalende factor. Zodra de gemiddelde dagtemperatuur steeg, bleek het risico op nierstenen snel toe te nemen in bijna alle onderzochte steden. Opvallend was ook het korte interval tussen een warme dag en het opduiken van nierstenen: vaak minder dan drie dagen.

'Deze bevindingen wijzen op mogelijke gezondheidseffecten die verbonden zijn met de wereldwijde klimaatverandering', zegt Tasian. Hij wijst er wel op dat niet iedereen gevaar loopt op nierstenen, en dat de stijgende temperaturen dus mogelijk enkel een hoger risico betekenen voor mensen die nu al een aanleg hebben voor de vorming van nierstenen.

De bevindingen vormen een mogelijke verklaring voor de wereldwijde stijging van het aantal patiënten dat medische hulp zoekt voor nierstenen. 'De laatste dertig jaar zien we steeds meer gevallen van nierstenen, en dat over een groter geografisch gebied', zegt Tasian.

Hij wijst er op dat ook het aantal kinderen in ontwikkelingslanden met nierstenen de voorbije kwarteeuw enorm is gestegen. 'Naarmate de temperaturen stijgen, zullen vooral kinderen de rekening van de klimaatverandering betalen.' (IPS)