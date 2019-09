Frank Deboosere moet noodgedwongen de fiets aan de haak hangen wegens artrose. Doet Vlaanderens bekendste weerman er goed aan om niet meer te fietsen?

Frank Deboosere fietst (bijna) niet meer. De bekendste weerman van Vlaanderen heeft te veel artrose en kan lange verplaatsingen met de fiets niet meer aan. Artrose is een van de meest voorkomende chronische aandoeningen in ons land. 'De komende tien jaar gaan we veel meer nieuwe heupen en knieën moeten plaatsen', reageert een chirurg.

Onlangs vertelde onze weerman Frank Deboosere, fervent fietser die dagelijks drie uur op de fiets zat, in een radio-interview dat hij noodgedwongen zijn fiets aan de haak moet hangen wegens artrose. Zijn uitspraak lokte massaal veel reacties uit in de media, waarbij geregeld de indruk gewekt werd dat fietsen artrose kan verergeren of zelfs uitlokken.

Naast mediaberichten zoals 'Deboosere lijdt aan artrose. De schuld van het weer en van die stomme fiets', zagen we ook afbeeldingen van artrotische knieën. Na vragen van ongeruste fietsers contacteerden we onze sympathieke weerman, die ons vertelde dat hij geen knie-artrose heeft, maar artrose in de rug. Dat zorgt voor schokken die lange fietstochten pijnlijk maken. Hij blijft fervent bewegen, maar op een lager pitje.

Bij artrose wordt de structuur van het kraakbeen aangetast door slijtage of als gevolg van een kwetsuur (sportletsel of ongeval). Pijn en bewegingsbeperking, zoals ochtendstijfheid, zijn de belangrijkste symptomen. Er bestaat geen behandeling die je van artrose afhelpt. Je kan wel de progressie afremmen door te vermageren bij overgewicht én door te bewegen.

Sportief bewegen houdt kraakbeen soepel. Het werkt als een spons: bij druk wordt het kraakbeen leeg geperst, om zich vervolgens vol te zuigen met gewrichtsvloeistof waarin de nodige voedingsstoffen opgelost zijn. Op die manier helpt bewegen de voedselvoorziening van het kraakbeen en versterkt het tegelijk de omliggende, ondersteunende structuren, zoals pezen, ligamenten en spieren. Sport vertraagt slijtage van de gewrichten, op voorwaarde dat je veelzijdig beweegt en de gewrichten niet te vaak eenzijdig belast. Zwemmen, wandelen, fietsen en oefenen in een fitnesscentrum zijn uitstekende manieren om progressie van artrose af te remmen. Minder geschikt zijn sporten waarbij je het aangetaste gewricht te veel belast:

- Volleybal en langeafstandslopen zijn minder geschikt voor mensen met artrose in de benen.

- Paardrijden of mountainbiken zijn minder aangewezen bij artrose in de rug.

- Met competitiesport waarbij veel onverwachte bewegingen voorkomen, zoals tennis, riskeer je ook overbelasting van aangetaste gewrichten.

Fietsen is echter uitstekend, zo lang je het niet te veel, te zwaar en te intensief beoefent. Overbelasting van artrotische gewrichten leidt tot extra pijn en stijfheid. Het komt er dan op aan wat rustiger en minder te fietsen, tot het weer comfortabel en prettig aanvoelt. Precies wat onze weerman gaat doen.

CONCLUSIE Fietsen is geen oorzaak van artrose en verergert de aandoening evenmin. Bewegen is net een uitstekende manier om de progressie van artrose af te remmen. Omdat artrose langzaam voortschrijdt, zal je op een gegeven moment wel iets minder intensief en lang kunnen fietsen.

