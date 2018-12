Hoe kankercellen steeds weer ontsnappen

Ooit leefden we in de naïeve overtuiging dat kankercellen bijna allemaal identiek waren. Dat er ergens iets mis liep met de controle over hun aangroei en dat ze daardoor gingen woekeren. Dat we de sleutel op dat slot moesten vinden om ze te neutraliseren. De zaken zitten echter iets ingewikkelder in elkaar dan dat, maar de ware omvang van die complexiteit verrast ook vandaag nog menig wetenschapper.

...