Nog maar een zeer kleine fractie van de 3.000 beschikbare vaccins tegen apenpokken in België is toegediend. Onder homomannen is de vraag naar het vaccin groot, maar de voorraad is veel te ­beperkt om een brede vaccinatiecampagne uit te rollen. ­Dat schrijft De Standaard vrijdag.

Nederland is deze week begonnen met de apenpokkenvaccinatie van de risicogroep. Idealiter zou ook in België iedereen ingeënt worden die een verhoogd risico op apenpokken heeft en die zich wil laten vaccineren, zegt Pierre Van Damme, professor ­vaccinologie aan de UAntwerpen en binnen de Hoge Gezondheidsraad lid van de werkgroep die ­advies geeft over vaccinatie tegen apenpokken. “Maar omdat er maar weinig doses beschikbaar zijn, moeten we voor de volksgezondheid kiezen wie voorrang krijgt.”

­Alleen personen die nauw contact hebben ­gehad met een apenpokken­patiënt, komen in aanmerking voor een prik. Als hoogrisico­contacten binnen de vier dagen een eerste dosis krijgen, kan het vaccin hen nog tegen de ziekte ­beschermen.

Omdat de voorwaarden voor de vaccinatie zo strikt zijn, is ook nog maar een kleine fractie – naar verluidt minder dan 100 – van de 3.000 beschikbare doses toegediend.

Binnen de Hoge Gezondheidsraad wordt nu bekeken hoe een deel van de vaccins toch preventief kan worden gegeven aan personen uit de risicogroep. Ook wordt nagegaan of één dosis van het vaccin voldoende is, tot de voorraad groot genoeg is om iedereen de gebruikelijke twee prikken te geven.