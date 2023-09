Griepvariant B-Yamagata verdwenen dankzij coronamaatregelen

Viroloog Marc Van Ranst verwacht dit jaar een normaal griepseizoen, net als vorig jaar. Experten concluderen dat uit gegevens uit Australië, waar het griepseizoen al achter de rug is.

Opmerkelijk, aldus de viroloog, is dat er opnieuw geen enkele circulatie was in Australië van de griepvariant B-Yamagata. ‘Sinds 2020 is die variant overal verdwenen, wellicht door de coronamaatregelen die toen golden.’

Een traditioneel griepvaccin beschermt tegen vier varianten van de griep, inclusief de sinds 2020 spoorloze variant B-Yamagata. Is het nu aangeraden om die stam uit de klassieke griepvaccins weg te laten? ‘Daarvoor is het voorlopig nog wat te vroeg’, vindt Van Ranst. ‘Misschien is die variant wel voorgoed weg, maar ik zou er geen geld op zetten’, waarschuwt de viroloog.

Griepprik bij apotheker?

Precieze cijfers zijn er niet, maar naar schatting minder dan 60 procent van de 65-plussers neemt jaarlijks een griepprik. Toch sterven jaarlijks in ons land enkele honderden tot enkele duizenden mensen – afhankelijk van de ernst van het griepseizoen – aan de aandoening. Negentig procent van de mensen die overlijden aan de griep zijn 65-plusser. Voor Van Ranst is het dan ook essentieel dat zo veel mogelijk ouderen zich laten inenten tegen de griep.

Normaal zouden apothekers vanaf 1 oktober een griepprik kunnen plaatsen. Door een tussenkomst van het Vlaams Belang – parlementslid Dominiek Sneppe vroeg een tweede lezing aan in de commissie – wordt die datum niet gehaald. Wellicht zorgt het voor een week uitstel, vermoedt de viroloog. ‘Niet zo slim’, noemt Van Ranst dat uitstel.