Griepepidemie stabiliseert, maar op hoog niveau

Het aantal huisartsen dat aangeeft een hoge werklast te ervaren door luchtwegeninfecties, zoals de griep, blijft stijgen. Dat blijkt woensdag uit het wekelijkse rapport over luchtweginfecties van het gezondheidsinstituut Sciensano.

Ook liggen de waarden van het aantal ziekenhuisopnames voor de griep dicht bij de pieken van voorgaande jaren. Het aantal positieve testen neemt wel licht af. Het niveau gemeten in het afvalwater is nog zeer hoog. Het aantal huisartsenconsultaties voor griepachtige klachten (644 per 100.000 inwoners) blijft stabiel tegenover de week ervoor (654), maar toch op een hoog niveau. Dat kan erop wijzen dat een (eerste) piek nu bereikt is. Tijdens week drie van dit jaar (van 13 januari tot 19 januari) gaf 69 procent van de huisartsen aan dat ze de werklast door consultaties voor luchtweginfecties als hoog of zeer hoog ervaren. Dat percentage stijgt al enkele weken. In week twee ging het nog om 59 procent. In de woonzorgcentra lijkt het griepvirus te kalmeren. In week drie ging het om 19 gevallen van griepachtige klachten per 1.000 inwoners (tegenover 23 in de week ervoor). Het aantal ziekenhuisopnames ligt tussen de 2 en de 3 per 1.000 inwoners in de week drie, net zoals de week ervoor. Het coronavirus dat circuleert in de samenleving zit op een zeer laag pitje. Het niveau in het afvalwater, het aantal nieuwe gevallen en het aantal ziekenhuisopnames zijn laag volgens Sciensano. Voor het respiratoir syncytieel virus (RSV) ziet Sciensano ook een daling in het aantal ziekenhuisopnames en positieve laboratoriumtesten. Het aantal positieve testen zit wel nog boven de epidemische drempel en het niveau in het afvalwater is ook hoog.