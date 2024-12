Griepepidemie is vroeg in het land

Er is sprake van een griepepidemie. Dat blijkt donderdag uit het wekelijks rapport over luchtwegeninfecties van Sciensano.

“We zitten inderdaad twee weken na elkaar boven de epidemiologische drempel van de huisartsraadplegingen voor griep”, bevestigt viroloog Steven Van Gucht. “Het is daarmee een relatief vroeg begin van de jaarlijkse griepepidemie. De komende weken zal het aantal griepgevallen nog verder stijgen.”

De wekelijkse incidentie van huisartsenconsultaties voor luchtwegeninfecties veroorzaakt door griep lag in week 51 van dit jaar (van 16 tot 22 december) op 115 per 100.000 inwoners. Ook het aantal bevestigde labotesten voor griep neemt toe.

Viroloog Johan Neyts beaamt dat. “Nu met de kerstvakantie ligt het aantal gevallen nog relatief laag, maar als de scholen weer openen zullen we waarschijnlijk een stijging zien in de cijfers”, klinkt het.

Welke subvariant van het influenzavirus momenteel de ronde doet is momenteel nog niet duidelijk.

RSV: effect van vaccin te zien

Het aantal besmettingen met respiratoir syncytieel virus (RSV) ligt ook nog hoog. Dat cijfer steeg al enkele weken, maar nu lijkt een dalende trend ingezet. “Voor RSV zaten we op week 51 nog ver boven de epidemiologische drempel”, aldus Neyts. “De piek is nog niet voorbij, maar wel al aan het dalen. We hopen dat eens deze voorbij is er geen tweede meer komt”, voegt hij nog toe.

De piek lijkt ook lager te liggen dan de voorbije twee jaren. Neyts is voorzichtig optimistisch dat we een effect zien van het nieuwe vaccin, dat sinds 1 oktober terugbetaald wordt. “Ik denk dat we impact zien van zowel vaccinatie van zwangere vrouwen en de inspuiting met antistoffen van zuigelingen geboren in het RSV-seizoen”, aldus Neyts.