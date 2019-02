Gezonder eten kan symptomen van depressie verlichten

In de nieuwe studie werden alle bestaande gegevens uit klinische testen op het gebied van dieet en mentale gezondheid samengevoegd en geanalyseerd. Onderzoeker Joseph Firth zegt dat op basis van onderzoeken die tot nu toe werden gedaan, het niet mogelijk was aan te tonen dat een beter dieet leidt tot beter mentaal welbevinden.

Maar door de data van bijna 46.000 mensen die meewerkten aan de diverse onderzoeken te analyseren, ligt er volgens hem nu overtuigend bewijs dat een gezond dieet symptomen van depressie significant kan verminderen. 'Uit onze meta-analyse is gebleken dat een gezonder dieet de stemming van mensen kan verbeteren. Er bleek echter geen duidelijk effect te zijn op het gebied van angst.'

Eenvoudige aanpassingen

Of het nu ging om een dieet om af te vallen, minder vet te eten of meer voedingsstoffen binnen de krijgen, in al deze gevallen bleek het invloed te hebben op de mentale gezondheid. 'Dit suggereert dat een zeer specifiek of op de persoon toegespitst dieet niet nodig is voor de gemiddelde persoon.'

'In plaats daarvan zijn eenvoudige aanpassingen al voldoende om de mentale gezondheid te verbeteren. Het eten van maaltijden die rijk zijn aan voedingsstoffen, met veel vezels en groenten, en het verminderen van fastfood en geraffineerde suikers, lijken al voldoende om de potentiële negatieve psychologische effecten van een junkfooddieet te vermijden.'

Vergeet ook niet te bewegen

Brendon Stubbs, medeauteur van de studie in Psychosomatic Medicine en verbonden aan het NIHR Maudsley Biomedical Research Centre in Londen, zegt dat het onderzoek erop wijst dat aanpassing van dieet in combinatie met beweging, tot een nog grotere vermindering van symptomen leidt. 'Er is groeiend bewijs dat interventie op het gebied van levensstijl belangrijk is als het gaat om het verminderen van een negatieve stemming en depressiviteit.'

Het is nog niet duidelijk waarom aanpassing van het dieet deze invloed heeft, zegt Firth. 'Daar moet meer onderzoek naar gedaan worden. Het kan zijn dat het komt door het verminderen van overgewicht, ontstekingen of vermoeidheid, factoren die allemaal verband houden met dieet en invloed hebben op de mentale gezondheid.'