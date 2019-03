Geluksexperten geven advies om het geluk van de Belg te verhogen

De Belg schrijft zijn geluk voornamelijk toe aan een goede gezondheid, een aangename financiële situatie en sociaal welzijn. Helaas scoren we op dat laatste gemiddeld ondermaats. 'De mens is een sociaal wezen, maar heeft vaak de indruk in een asociale samenleving te leven.'