Gevoel van onbehagen, vermoeidheid ... de mentale gezondheid is een van de grote slachtoffers van de covidpandemie, met een stijging van ruim 25 procent van de gevallen van angst en depressie in de wereld, zo heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) woensdag gezegd.

In een nieuwe memo over het onderwerp zegt de WHO (World Health Organization) dat de gezondheidscrisis in veel gevallen de toegang tot de geestelijke gezondheidszorg aanzienlijk ondergraven heeft en voor ongerustheid zorgde over de toename van suicidair gedrag.

Het document, dat op talrijke studies steunt, toont dat de gevallen van zware depressie en angststoornissen in 2020 respectievelijk met 27,6 procent en 25,6 procent toenamen in de wereld.

Dat is een 'heel belangrijke toename', zei Brandon Gray van het departement voor geestelijke gezondheid en gebruik van psychoactieve substanties bij de WHO. Hij coördineerde het onderzoek. 'Covid-19 heeft een zware impact gehad op de geestelijke gezondheid en het welbehagen van de mensen', zei hij.

Vrouwen werden zwaarder getroffen dan de mannen en de jongeren. Vooral de 20-24-jarigen kregen het harder te verduren dan de oudere leeftijdsgroepen. De gegevens over zelfdoding geven geen eenduidige tendens weer, met een stijging in sommige landen en een daling in andere. Eenzaamheid en de uitputting van het gezondheidspersoneel verhoogden ook het risico op zelfmoordgedachten.

Voor Gray zijn de moeilijkheden in de geestelijke gezondheidszorg gedurende de pandemie grotendeels het resultaat van decennia van 'onderinvestering'.

