Er is momenteel een buitenproportionele stijging op intensieve zorg in de ziekenhuizen door het coronavirus. Maar dat de intensive care-patiënt in het algemeen ook jonger wordt, is geen nationale trend, zegt Geert Meyfroidt, intensivist in UZ Leuven.

Op dit moment worden 2.140 coronapatiënten verzorgd in het ziekenhuis, van wie er 543 op de afdeling intensieve zorg liggen. Het aantal patiënten op intensieve zorg verdubbelt om de 25 dagen. Als de stijging aan dit tempo aanhoudt, bereiken we volgens Sciensano op 10 april de drempel van 1.000 patiënten op de ICU, een cijfer waar we absoluut onder moeten blijven om de goede kwaliteit van de zorg te garanderen.

Maar is er met de stijging van de cijfers ook een gewijzigd profiel van de intensive care-patiënt merkbaar? Sommige intensivisten zien wel degelijk een verschuiving. Dominique Benoit, diensthoofd op de covidafdeling van de intensieve zorg in het UZ Gent, liet deze week optekenen dat de helft van de patiënten er nu al jonger dan 48 jaar zijn. Ook het ZNA Middelheim ziet enkele jongere patiënten bovenop de traditionele zestigers en zeventigers met onderliggende aandoeningen opduiken. 'Dat is evenwel geen nationale trend', weet Geert Meyfroidt, intensivist in het UZ Leuven. 'Tijdens de tweede golf waren er ook hier en daar berichten over meer jongere patiënten op intensieve zorg. Er zijn natuurlijk altijd jongeren die opgenomen worden, maar over het algemeen is er geen gewijzigd profiel.' 'De indruk dat er meer jonge patiënten op ICU worden opgenomen, komt uit twee academische centra in Gent en Antwerpen, maar dat zijn nog altijd atypische patiënten en is geen nationaal gegeven', verklaart Meyfroidt. 'Deze centra krijgen te maken met doorverwijzingen. Iemand die doorgestuurd wordt naar een universitair centrum zal iemand zijn die heel ernstig ziek is, maar wel veel kans heeft om te herstellen. En dat zijn meestal jonge, erg zieke patiënten.'Ook uit de cijfers van Sciensano van begin deze week blijkt dat de gemiddelde ICU-patiënt nog steeds eenzelfde profiel heeft. 'Het zijn nog altijd in hoofdzaak mannelijke vijftigplussers met een piek van vooral zestigers en zeventigers met onderliggende aandoeningen als obesitas, diabetes, hart- en vaatziekten, chronisch nierfalen, chronische longaandoeningen en immuunstoornissen', aldus Meyfroidt. 'We zien een dergelijk profiel ook in de rest van de wereld.'De intensivist ziet daarentegen geen of nog amper bejaarden die gevaccineerd zijn. Hij spreekt over de "paradox van de vaccinatiestrategie". 'Men heeft eerst gekozen om bewoners van woonzorgcentra te vaccineren omdat zij een vogel voor de kat waren als ze in het ziekenhuis terecht kwamen. Daarna waren uiteraard de zorgverleners aan de beurt omdat we die nodig hebben. Maar de groep die momenteel het meest de intensieve zorg belast, is de groep die het minst gevaccineerd is. En als het aantal besmettingen stijgt, neemt ook het aandeel van die mensen toe. Pas als we de 65-plussers inenten, zal de intensive care kunnen herademen.'Voorlopig blijft het UZ Leuven zelf nog gespaard van een sterke stijging van ICU-patiënten omdat Vlaams-Brabant een van de relatief rustigere provincies is qua besmettingen. Er worden voorlopig nog vooral patiënten uit andere ziekenhuizen opgenomen. Ook in de ziekenhuizen in regio Oost-Brabant, zoals AZ Diest en RZ Tienen, zijn de cijfers de afgelopen weken en maanden vrij stabiel gebleven. Al blijft de situatie erg precair.Vanaf volgende week maandag schakelen alle ziekenhuizen over naar fase 1B, wat betekent dat de helft van de bedden op intensieve zorg voorbehouden moet blijven voor covidpatiënten. Vier keer zoveel bedden moeten worden vrijgehouden op de niet-intensieve afdelingen. Fase 1B betekent dus dat niet-dringende ingrepen, waarbij patiënten op de intensieve zorg terechtkomen, mogelijk weer geschrapt worden. Noodzakelijke medische interventies vinden wel nog plaats.