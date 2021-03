Dat zei de viroloog op de persconferentie van Sciensano.

Als de cijfers aan dit tempo blijven stijgen, bereiken we op 10 april de drempel van 1.000 patiënten op intensieve zorgen. Dat zegt Steven Van Gucht vrijdag op de persconferentie van Sciensano. 'Dat is een drempel waar we absoluut onder moeten blijven om de goede kwaliteit van de zorg te garanderen', aldus de viroloog.

'Na een lange, uitgesponnen plateaufase bevinden we ons nu aan de voet van wat mogelijk een nieuw golf kan worden', stak Van Gucht van wal. Hoe steil die berg zal worden en wanneer de top bereikt zal worden, valt nog niet te voorspellen. 'Maar het is nog steeds mogelijk om van een golf, een golfje te maken. De belangrijkste maatregelen kennen we al.'

Het aantal nieuwe bevestigde besmettingen is in de week van 9 tot en met 15 maart gestegen met 34 procent. Er kwamen dagelijks gemiddeld 3.266 besmettingen met het coronavirus bij. De positiviteitsratio steeg licht tot 7 procent, ondanks het gestegen aantal tests. 'Dat wijst op een een verdere stijging van de viruscirculatie, een die we niet meer gezien hebben sinds het begin van de tweede golf, begin oktober', aldus Van Gucht.

Britse variant

Er is een toename van het aantal besmettingen in alle leeftijdsgroepen, behalve bij 90-plussers (-5 procent). De sterkste toename is er bij kinderen (+60 procent) en tieners (+56 procent). Het grootste aantal nieuwe gevallen, alsook de grootste bijdrage in de stijging, doet zich voor bij tieners tussen 10 en 12 jaar oud. In Vlaanderen stijgen de besmettingen met 31 procent het minst, in Wallonië bedraagt de stijging 39 procent, in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 40 procent.

De voorbije weken werden 69 procent van de besmettingen veroorzaakt door de Britse variant, die dus steeds dominanter wordt. De Zuid-Afrikaanse variant verliest terrein en is nog goed voor 5,5 procent van de besmettingen, 2,6 procent van de besmettingen wordt veroorzaakt door de Braziliaanse variant.

