Frankrijk activeert noodplan vanwege bronchiolitis-epidemie

Frankrijk heeft een noodplan geactiveerd voor alle ziekenhuizen in het land vanwege een ernstige golf van ademhalingsziekten bij baby’s en jonge kinderen. Er is in tien jaar niet meer zo’n hoog aantal ziekenhuisopnames geweest als gevolg van een bronchiolitis-epidemie, zo zei minister van Volksgezondheid François Braun woensdag in de Senaat in Parijs.

In het kader van het noodplan krijgen alle regio’s nu meer hulp om het verplegend personeel te ondersteunen en de zorg voor kinderen en gezinnen te waarborgen. Vooral de noordelijke helft van Frankrijk is getroffen. Bronchiolitis is, net als bronchitis, een aandoening van de luchtwegen die vooral zuigelingen treft.

Alleen al vorige week kwamen in Frankrijk 6.891 zuigelingen en baby’s jonger dan twee jaar naar de spoeddienst met bronchiolitis, zo meldden de gezondheidsautoriteiten. 2.337 personen werden als ziekenhuispatiënt opgenomen, waarvan 95 procent jonger dan één jaar.