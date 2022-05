Frank Vandenbroucke wil mondmaskerplicht behouden bij dokter en apotheker

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) wil de mondmaskerplicht behouden in ziekenhuizen, bij dokters en bij apotheken.

Dat zei hij zondag bij VTM Nieuws in aanloop naar het Overlegcomité van vrijdag.

Volgens Vandenbroucke is er nog weinig verzet tegen het afschaffen van de mondmaskerplicht op het openbaar vervoer. Maar in de medische sector kan het masker nog wel nut hebben, vindt hij.

De minister verwacht dat het virus de komende maanden steeds minder zal gaan circuleren. Maar voor het najaar houdt hij toch nog rekening met een nieuwe opstoot. ‘Het zou eerder vreemd zijn als er geen nieuwe golf komt’, zei hij.

Vandenbroucke riep daarnaast de vakbonden en werkgevers in de zorgsector nog eens op om snel een akkoord te sluiten over de arbeidsvoorwaarden. ‘Ik heb 100 miljoen euro ter beschikking, structureel, voor de federale zorgsector’, zei hij. ‘Dat geld kan gebruikt worden om bijvoorbeeld nog een kleine bijkomende premie te geven.

‘Ik hoop dat ik zeer snel het voorstel zal krijgen hoe we die 100 miljoen kunnen inzetten. Dat is niet eindeloos veel geld, maar het is toch weer iets dat financieel kan helpen of dat kan worden gebruikt om iets te doen aan de onregelmatige prestaties.’