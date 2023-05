Frank Vandenbroucke over massaal gebruik van slaapmiddelen: ‘Alternatieven aanbieden’

‘Revolterend’ noemt minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) het massale gebruik van slaap- en kalmeringsmiddelen zoals benzo’s in België.

‘We gebruiken te veel en te lang medicijnen die vaak niet eens het juiste antwoord zijn op de onderliggende klachten. Bovendien zijn ze ook nog eens heel snel verslavend. We moeten alles uit de kast halen om dat te veranderen. Belangrijk is daarom dat we nu alternatieven kunnen aanbieden.

Artsen zeggen dat ze vaak niet de tijd hebben om die met hun patiënt te bespreken.

Frank Vandenbroucke: Ik investeer nu 152 miljoen euro in een laagdrempelig aanbod van psychologische hulp. Dat is niet voor de zeer ernstige problemen, maar voor mensen die ergens mee worstelen of misschien wat meer veerkracht nodig hebben. Huisartsen kunnen hun patiënten daar eenvoudig naar doorverwijzen, daar zijn echt geen ellenlange wachtlijsten. Iemand die naar zijn huisarts stapt met slaapproblemen, gaat beter daarna eens met zo’n klinisch psycholoog spreken dan dat hij meteen een slaappil krijgt voorgeschreven.

We hebben in het voorjaar samen met apothekers ook een programma opgestart om mensen te helpen afkicken van die medicijnen. Dat was een proefproject waar we oorspronkelijk maar 150.000 euro voor hebben uitgetrokken, maar we zullen dat bedrag al vertienvoudigen. Ik hoor dat sinds de start elke week zo’n 125 mensen zich melden voor een afbouwplan. Dat stemt mij zeer tevreden.

Moeten artsen die benzo’s overdreven vaak blijven voorschrijven ook bestraft worden?

Vandenbroucke: Dat is een belangrijke vraag, maar het probleem is dat het gaat over niet terugbetaalde geneesmiddelen waar we vandaag geen controle op hebben. We moeten in ieder geval wel een sterk signaal geven. Huisartsen moeten patiënten meer aanmoedigen om met een psycholoog te praten of de stap naar de apotheek te zetten voor een afkickprogramma. Ik kom dit najaar met een campagne die gericht zal zijn op die drie beroepsgroepen.