'We zitten dicht bij een tsunami' in Brussel en Wallonië. Dat zei minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) zondagmiddag op 'C'est pas tous les jours dimanche' (RTL-TVi). De 'tsunami' betekent volgens hem dat 'we geen controle meer hebben op wat er gebeurt'.

'Indien de cijfers blijven stijgen, zal het aantal ziekenhuisopname er toe leiden dat er meer en meer non-covid-zorgen worden uitgesteld', zei Vandenbroucke, die eraan toevoegde 'dat de gezondheidstoestand in Wallonië en Brussel de slechtste en dus de meest gevaarlijke van heel Europa is'.

De besmettingsgraad lag er volgens hem dinsdag 50 procent hoger dan in Île de France, de regio rond de Franse hoofdstad Parijs. Ondanks alles verdedigt de minister van Volksgezondheid de beslissingen van het Overlegcomité van vrijdag, die volgens sommigen nog niet streng genoeg zijn. Waarom geen striktere avondklok, bijvoorbeeld vanaf 21 uur zoals in een aantal grote Franse steden? Waarom geen veralgemeende mondmaskerplicht? 'We hebben een minimumsokkel bepaald', reageerde de minister. Die minimumsokkel kan en moet aangevuld worden met lokale maatregelen waar nodig, lichtte hij toe. 'Essentieel is het gedrag van de mensen', herhaalde hij.

Frank Vandenbroucke wees er nog op dat er nieuwe maatregelen moeten volgen, onder meer inzake het testen, waar een nieuwe strategie wordt ontwikkeld, 'die onder meer de PCR-, snel- en speekseltesten combineert'. Voor bepaalde categorieën wordt ook gedacht aan de spoedige terugbetaling van sneltests.

