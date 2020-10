De komende dagen zal het aantal besmettingen nog verder stijgen, dat wordt nog een spannende periode voor de ziekenhuizen, waarschuwt viroloog Steven Van Gucht in De Zondag. 'Er zijn voorbeelden van hele families die in het ziekenhuis liggen.'

Vorige dinsdag waren er in ons land meer dan 10.000 besmettingen op één dag. De nieuwe maatregelen komen niks te vroeg?

Dat klopt, ze zijn echt wel nodig. De jongste weken gaat het echt hard en de cijfers blijven verder stijgen. Zeker in Wallonië, maar Vlaanderen volgt, laat daar geen twijfel over bestaan. Het aantal patiënten op intensieve zorgen verdubbelt ongeveer om de tien dagen. Als we niet zouden ingrijpen, riskeren we tegen half november aan het maximum aantal bedden te zitten.

Zijn de nieuwe maatregelen voldoende om de curve naar beneden te krijgen?

Deze maatregelen zullen werken als we individueel ons gedrag aanpassen. Je hebt enkele algemene maatregelen nodig waarbij een aantal harde keuzes moeten gemaakt worden. Dan staat de sluiting van de horeca helaas op de eerste rij omdat daar toch een terechte bezorgdheid is. Cafés en restaurants zijn een netwerkomgeving die ervoor kunnen zorgen dat het virus een bepaalde familie binnenkomt en zich daar verder verspreidt. Er zijn voorbeelden van hele families die in het ziekenhuis liggen. De combinatie van die maatregelen en de aanpassing van ons eigen gedrag kan een grote impact hebben. Je nauw contact beperken tot één iemand: daar zit de grootste winst.

Hoe zorgen we ervoor dat na die maand de cijfers onder controle blijven?

We moeten naar een nieuw evenwicht gaan om het virus te kunnen remmen. Een variabele bubbel van 15 mensen zoals deze zomer zit er deze winter zeker niet in. Dat was veel te ruim. Via de coronabarometer die volgende week wordt voorgesteld zullen we de mensen een leidraad kunnen geven over het aantal nauwe contacten dat ze mogen hebben, of het aantal mensen dat ze thuis mogen ontvangen, afhankelijk van de alertheidsfase waarin we zitten.

Verwacht u dat de cijfers volgende week nog blijven stijgen?

We zouden volgende week al het effect moeten zien van de eerste reeks maatregelen van de nieuwe regering en van de sluiting van de cafés in Brussel. Het effect van de maatregelen die morgen ingaan, zullen we pas over tien dagen zien. De komende dagen zal het aantal besmettingen nog verder stijgen, dat wordt nog een spannende periode voor de ziekenhuizen. De druk op de mensen in de zorg is echt wel hoog. Het verleden heeft ons geleerd dat veel mensen hun gedrag al aanpassen vóór de nieuwe maatregelen effectief van kracht gaan. Als we dat dit weekend doen, kunnen we dat volgende week al in de cijfers zien.

Vincent Vanhoorne

Lees meer reacties van CEO van Horeca Vlaanderen Matthias De Caluwe en motivatiepsycholoog Maarten Vansteenkiste in De Zondag.

