Epidemioloog Yves Coppieters: ‘Draag opnieuw een mondkapje in drukke ruimtes’

ULB-epidemioloog Yves Coppieters vindt de bevolkingsbrede campagne voor de tweede boosterprik tegen het coronavirus ‘een verspilling van geld, tijd en mankracht’.



Alle Belgen boven de 18 zijn deze herfst uitgenodigd voor een tweede herhaalprik tegen het coronavirus. In Vlaanderen heeft die oproep succes, in Brussel en Wallonië een pak minder. Moeten we ons daar zorgen over maken?

‘Je ziet inderdaad enorme verschillen’, zegt professor volksgezondheid Yves Coppieters. ‘In Brussel heeft 7 procent van de 18-plussers een tweede booster gekregen, in Wallonië 15 en in Vlaanderen 32 procent. Maar nuttiger vanuit het oogpunt van de volksgezondheid zijn de cijfers per leeftijdsgroep. In Vlaanderen heeft 77 procent van de 65-plussers een tweede herhaalprik gekregen, tegenover 44 procent in Wallonië en 30 procent in Brussel. Ook hier zit een kloof, maar toch oogt de toestand minder rampzalig. Ongeveer de helft van de Waalse ouderen heeft inmiddels haar booster ontvangen. Het aantal boosters bij Brusselse en Waalse 65-plussers zal de komende weken bovendien gestaag toenemen.’

Voor gezonde mensen jonger dan 65 is die vierde dosis onnodig. epidemioloog Yves Coppieters (ULB)

Coppieters raadt 65-plussers aan om de booster te halen, ‘maar wel nadat ze met hun huisdokter hebben nagegaan wat het beste moment is, afhankelijk van eerdere vaccinaties, boosters en infecties. Ik zou niet zomaar spontaan bij een vaccinatiecentrum in de rij gaan staan. Voor 50-plussers adviseer ik de booster alleen bij risicopatiënten met onderliggende aandoeningen, eveneens na een bezoek aan de dokter.’

Gewoon online een afspraak maken, zoals 18-plussers in Brussel en Wallonië zijn uitgenodigd om te doen, is dus geen al te best idee? ‘Dat is weliswaar de officiële strategie, maar algemene vaccinatiecampagnes hebben vandaag geen zin meer. Ze waren nuttig in de eerste fases van de pandemie, maar nu moet er maatwerk komen. Meer dan twee jaar na het begin van de coronacrisis heeft iedereen een persoonlijke ziektegeschiedenis. Daarom moet bij iedereen jonger dan 65 individueel worden bekeken of het wel nodig is om die vierde prik te halen.’

Volgens Coppieters is het onzeker wat de baten zijn voor de volksgezondheid van een veralgemeende vierde prik. ‘Het vaccin houdt besmettingen met omikronvarianten nauwelijks tegen en helpt dus niet om het aantal infecties te beperken. Het vaccin beschermt wel tegen een mogelijk ernstige vorm van de ziekte. Maar volksgezondheid is statistiek. Als je de hele bevolking zonder onderscheid vaccineert, heb je ook veel meer neveneffecten. Vergeet ook niet: dit is de vierde vaccindosis. Het virus circuleert vandaag sterk en velen van ons worden ziek, met milde symptomen. Zo versterken we onze eerdere, door een combinatie van vaccinaties en infecties opgebouwde immuniteit voor ernstige ziekte. Voor gezonde mensen jonger dan 65 zonder onderliggende aandoeningen is die vierde dosis daarom eigenlijk onnodig.’

Een bevolkingsbrede boostercampagne is ‘een verspilling van geld, tijd en mankracht’, zegt de epidemioloog. ‘Vaccinatie is in deze fase van de pandemie de juiste strategie voor ouderen en kwetsbare mensen. Wél een echte strategie tegen besmetting, naast goede handhygiëne en ventilatie, is het mondkapje. Vandaar mijn dringende advies: draag opnieuw een mondmasker in drukke publieke ruimtes zoals het openbaar vervoer of supermarkten. Zo bescherm je jezelf én anderen.’