EMA zet licht op groen voor aangepaste coronavaccins van Pfizer en Moderna

Het Europees Geneesmiddelenagentschap EMA heeft donderdag het licht op groen gezet voor de aangepaste coronavaccins van Pfizer en Moderna. Dat meldt het in een persbericht. Het gaat om vaccins die aangepast zijn aan de omikronsubvariant BA.1.

De vaccins kregen een toelating om te worden toegediend aan alle personen vanaf de leeftijd van twaalf jaar en dit minstens drie maanden na de vorige prik.

De zogenaamde bivalente vaccins zijn zowel werkzaam tegen het oorspronkelijke coronavirus als tegen de omikronsubvariant BA.1. Uit studies blijkt dat de vaccins een hogere immuunrespons tegen omikron opwekken dan de originele vaccins. Voor de aangepaste vaccins werden geen nieuwe bijwerkingen gemeld. De aanbevelingen van het EMA worden nu nog doorgestuurd naar de Europese Commissie, die het licht nog formeel op groen moet zetten.

Het EMA laat nog weten dat de vaccins die werden aangepast aan de omikronsubvarianten BA.4 en BA.5, die gisteren/woensdag in de Verenigde Staten werden goedgekeurd, nog onder de loep worden genomen of nog een formele aanvraag moeten indienen. De eventuele goedkeuring van die vaccins zal dus pas later volgen.

Ten slotte stipt het Europees Geneesmiddelenagentschap nog aan dat ook de oorspronkelijke vaccins nog steeds effectief zijn in het voorkomen van een zwaar ziekteverloop, ziekenhuisopname en overlijden.

Aantal besmettingen bijna op laagste punt van dit jaar

Het aantal besmettingen met het coronavirus lag de voorbije twee weken net niet op het laagste punt van dit jaar. Enkel op het einde van de maand mei en bij het begin van de maand juni lag het aantal nog lager. Dat blijkt donderdag uit het nieuwste tweewekelijks rapport van professor arbeidsgeneeskunde Lode Godderis (KU Leuven-IDEWE), dat het aantal besmettingen in de verschillende economische sectoren vergelijkt.

‘Dit is goed nieuws’, zegt de professor. ‘Bij het begin van de zomervakantie circuleerde het coronavirus nog sterk in ons land. Nu is er veel minder circulatie.’

Het nieuwste rapport bespreekt de periode van 16 tot en met 29 augustus. Het aantal besmettingen per 100.000 inwoners tijdens de laatste twee weken, de incidentie genoemd, lag in de werkende bevolking op 202. Dat is een daling met 26 procent tegenover de incidentie in de vorige periode, van 2 tot en met 15 augustus, die toen 274 bedroeg.

Ook in de algemene bevolking is er een sterke daling merkbaar. Midden juli stond de incidentie binnen de algemene bevolking nog op net geen 700, de laatste twee weken is die gezakt tot 221. Daarmee is het verschil tussen de algemene en de werkende bevolking miniem, waar de incidentie in de werkende bevolking de hele zomer nog een stuk onder die bij de algemene bevolking lag.

De sectoren waar de hoogste incidenties opgetekend worden, zijn nog steeds de gezondheidszorg en de sociale sector. De reis- en transportsector doen het de laatste weken opvallend beter.

De professor verwacht dat de cijfers weer zullen stijgen, nu het nieuwe schooljaar gestart is. Vanaf de tweede à derde week is er ook traditioneel meer griepvirus in de omgang. ‘We kunnen dat voor een stuk counteren door ons eigen gedrag en door ons te laten vaccineren. We zullen alleszins extra aandacht vestigen op de situatie in de scholen.’

Ook de huidige torenhoge energieprijzen zullen volgens Godderis impact hebben op de coronacijfers. ‘Het zou goed kunnen dat de populariteit van het thuiswerk afneemt door de energiecrisis, en dat mensen minder geneigd zijn om hun ramen open te zetten om te ventileren. Toch blijft ventilatie, naast het dragen van een mondmasker op drukke plaatsen, een van de belangrijkste middelen in de strijd tegen het coronavirus.’